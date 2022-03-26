Не можем успокоиться – посидим в белой или розовой комнате: какой эффект на психику оказывают цвета

Безусловно, комфортная обстановка в жилище напрямую зависит от того, насколько грамотно в нем подобрана цветовая палитра. Как показывают результаты проведенных исследований, тот или иной оттенок может оказывать определенное влияние на психику человека. По этой причине, обустраивая интерьер в своем доме в определенной гамме, следует учитывать цветовые особенности. Так удастся устранить напряжение, сберечь высокую работоспособность и настроиться на умиротворенный лад. Подробнее о воздействии некоторых цветов на психическое состояние человека – далее в статье.

Белый и черный

Примечательно, что белый нельзя назвать цветом. В целом в нем отсутствует весь цветовой спектр. Белый используется в качестве основы, с которой может сочетаться вся палитра. Он заряжает энергией, дарит ощущение покоя и свободы.

Черный же способен вызвать депрессию и подавить психику. Однако его в разумных пределах можно применить для дополнения декора различных стилей.

Красный и розовый

Безусловно, самым чувственным считается именно красный цвет. Однако у многих подсознательно он ассоциируется с кровью и агрессией. Специалисты рекомендуют использовать красный цвет очень осторожно, поскольку он может не только давать энергию, стимулировать аппетит и активную жизненную позицию, но и раздражать и утомлять глаза. Нежелательно использовать оттенки красного людям с повышенным артериальным давлением.

Розовый цвет считается самым нежным и женственным. Он успокаивающее воздействует на людей с высоким уровнем нервозности. Бледно-розовый оттенок можно порекомендовать использовать в спальне парам, поскольку он способствует гармонии и усиливает романтизм. Например, нужный эффект будет достигнут, если в розовый окрасить в спальне стены. Также он идеально подходит для постельного белья.

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Примечательно, что для спальни подойдет и фиолетовый.

Применять его лучше дозировано. В противном случае фиолетовый цвет быстро утомит.

Оранжевый и желтый

Оранжевый – это цвет радости и счастья, а потому его можно порекомендовать тем, кому не хватает энергии. Как и красный, оранжевый повысит аппетит и укрепит волю, но воздействует на человека гораздо мягче.

Желтый рекомендуется для улучшения концентрации и психического здоровья. Несмотря на то что данный оттенок способен тонизировать, жилище, в котором он используется, выглядит уютнее. В обустройстве интерьера специалисты рекомендуют использовать желтый умеренно, чтобы он не воспринимался назойливым. Если этого цвета будет слишком много, он станет утомлять и раздражать.

В заключение

Для гостиной и спальни, а особенно маленьких помещений, идеально подойдет голубой цвет.

Дело в том, что он способен раздвигать, а потому комната будет казаться больше. Этот цвет успокоит и снизит артериальное давление.