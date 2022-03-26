Поедающий насекомых хамелеон попал на видео

Сотрудники зоопарка сняли процесс охоты хамелеона в искусственных условиях. Такая охота заключается в том, что человек держит в руках насекомое, а хамелеон высовывает свой длинный язык и ловко хватает им добычу. Наблюдать за таким процессом оказалось очень увлекательно.

Кстати, язык у хамелеонов совершенно особенный: длинный, клейкий и с присоской на конце. У некоторых рептилий этого вида длина языка может чуть ли не вдвое превышать длину тела, что просто удивительно.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на экспертов, с помощью такого замечательного языка хамелеоны могут поймать до четырех насекомых всего за три секунды, поэтому натуралисты считают их потрясающими охотниками. Из еды хамелеоны любят лакомиться именно насекомыми, чаще всего они предпочитают мух. Хамелеоны ведут древесный образ жизни и при необходимости легко меняют свою окраску – это еще одно их уникальное свойство.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что на видео попала охота крокодила. Кровожадный хищник выпрыгнул из воды и схватил зубами пролетавшую над водой летучую мышь. Этот уникальный момент удалось запечатлеть лишь по счастливой случайности.