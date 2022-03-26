 

Поедающий насекомых хамелеон попал на видео

26.03.2022, 0:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники зоопарка сняли процесс охоты хамелеона в искусственных условиях. Такая охота заключается в том, что человек держит в руках насекомое, а хамелеон высовывает свой длинный язык и ловко хватает им добычу. Наблюдать за таким процессом оказалось очень увлекательно.

Кстати, язык у хамелеонов совершенно особенный: длинный, клейкий и с присоской на конце. У некоторых рептилий этого вида длина языка может чуть ли не вдвое превышать длину тела, что просто удивительно.

Как сообщил портал 78.ru со ссылкой на экспертов, с помощью такого замечательного языка хамелеоны могут поймать до четырех насекомых всего за три секунды, поэтому натуралисты считают их потрясающими охотниками. Из еды хамелеоны любят лакомиться именно насекомыми, чаще всего они предпочитают мух. Хамелеоны ведут древесный образ жизни и при необходимости легко меняют свою окраску – это еще одно их уникальное свойство.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что на видео попала охота крокодила. Кровожадный хищник выпрыгнул из воды и схватил зубами пролетавшую над водой летучую мышь. Этот уникальный момент удалось запечатлеть лишь по счастливой случайности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Володин: Принятые седьмой Думой законы помогли в борьбе с пандемией

03.01 / Россия, США, Китай, Франция и Великобритания выпустили совместное заявление

20.11 / Мнение: Умысел

18.02 / Мнение: Перспективные наземные дроны США

09.12 / Мнение: Германия обогнала Россию. Бедные немцы

30.10 / Купил сертификат! – Личное мнение

22.05 / Родинки и татуировки – проблема: кому нельзя делать перманентную эпиляцию

31.12 / Мнение: Можно ли вести честный бизнес в России?

13.08 / Мнение: Олимпиада-2020/21 – провал РФ, с треском…

08.11 / Психолог Мурзина объяснила, нужен ли секс после 50 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика