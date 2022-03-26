 

Российские бренды против западных: Преимущества отечественного бизнеса

26.03.2022, 0:52, Разное
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После начала спецоперации на Украине иностранные бренды стали закрываться на территории Российской Федерации. Теперь россияне не могут сходить в “ИКЕЮ” или в “Макдоналдс”, в “Зару”, “Страдивариус” и не посмотрят новый сезон любимого сериала на “Нетфликсе”.

Люди по-разному отнеслись к этой новости. Многие расстроились и пришли в ужас, но нашлись и те, кто верит, что новая реальность поможет взлететь российским предпринимателям, которые уже активно начали свою работу.

Корреспондент “Дни.ру” взял комментарий у бизнесмена Василия Коржова. Он ответил на вопрос, в чем преимущества российских брендов по сравнению с западными.

“Давайте посмотрим на истории западных компаний. Они начали растить крупных игроков сети и развивать нашумевшие бренды, когда России было совсем не до этого. Можно сказать, что наши бренды только начали активно развиваться, но уже есть хорошие результаты, появляются достойные отечественные бизнесы”, – заявил владелец сети премиальных суши Space Sushi.

По словам ресторатора, разница между Россией и Западом в плане бизнеса огромная. Можно долго разбираться кто лучше, а кто хуже. В любом случае российские бренды уже начали активно развиваться, и лишь время покажет, к чему это приведет.

“Запад сеет деньгами, мы же в свою очередь выбираем людей”, – подытожил эксперт.



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