Омбудсмен ДНР рассказала о пособничестве властей Мариуполя преступлениям «Азова»

Подконтрольные Киеву власти Мариуполя пособничали военным преступлениям националистического полка «Азов», сообщила Уполномоченный по правам человека Донецкой народной республики Дарья Морозова.

«Мариупольцы как один подтверждают уже известные нам факты об обустройстве огневых точек в квартирах многоэтажек и расстрелах гражданских машин, пытавшихся выехать в эвакуацию. Выяснилось также, что украинские боевики целенаправленно работали по группам мирных жителей во время прохода людей к источникам воды или приготовления пищи на открытой местности. И все это при пособничестве местной власти, которая не предприняла ни одной попытки эвакуировать людей, и покинула город буквально в первые часы начала освободительной операции», – передает РИА «Новости» слова Морозовой.

Она добавила, что более 21 тыс. беженцев из Мариуполя уже прибыли в Мангуш на юге ДНР.

Ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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