Мнение: О пользе наличных



Деньги, которые отменили (“павловская реформа” 1991 года)

Впрочем, еще интереснее, как изменившийся (а может, наоборот – становящийся более подлинным? Может быть, суть всех как бы «изменений» просто в том, что миру вокруг нас просто как-то стало влом притворяться?) мир вдруг подтверждает наши детские «неправильные и инфантильные» представления. Во всяком случае, мне всегда казалось, что так называемые «безналичные деньги» – они какие-то ненастоящие. Ну что это такое – какая-то карточка, какая-то запись, напечатанная на бумажке, причем зачастую – даже без подписи и печати! То ли дело – пачка купюр в кошельке! Они по крайней мере – ЕСТЬ, они – у тебя, их можно пощупать, пока их у тебя не отобрали – они твои!

В общем, детский сад, прошлый век, полная чушь. Любой «продвинутый пользователь» объяснит в два счета, что наличные деньги – это нелепый пережиток прошлого, что деньги и могут, и должны быть ТОЛЬКО безналичными, что это удобно, надежно, это, кстати, безопаснее (!), потому что никакой грабитель их у тебя не украдет, в общем, за безналом – будущее, а наличные давно пора сдать на свалку истории! Да я и сам в это почти уже поверил…

И тут – нате. Во-первых, те же миллиардеры, с которыми просто и без затей поступили вдруг по принципу «было ваше – стало наше», и – всё! Они могут только беспомощно пищать о своей тяжкой доле. А куда более шокирующий пример – судьба валютных резервов целого государства – России. Оказалось, что их тоже можно в одночасье раз! – и списать. Для этого даже не нужно прямой агрессии и штурма подвалов Центробанка на Неглинной. Всё делается дистанционно, нажатием пары кнопок. «Чик – и ты на небесах». Вот тебе и безнал…

Причем поразительно, что самыми токсичными «неденьгами» оказывается… валюта. Открытие, которое меня поразило наповал: оказывается, если, скажем, России за тот же ее газ платят «западные партнеры» в евро – по сути все эти евро в Россию отнюдь не уходят: они остаются в виде строчки на «счете России» все в том же Европейском Центробанке! Что в свою очередь означает, что он может в любой момент – как он это уже сделал – еще раз «списать» эти безналичные евро в свою пользу, а на счете Российского ЦБ будет красоваться тот же гордый нуль.

Удивительная ситуация, на самом деле. Тебе как бы платят, и даже как бы переводят тебе деньги на твой счет в каком-то банке – но, если счет валютный, то деньги в то же время все равно остаются «на той стороне», а точнее – в распоряжении их эмитента, то есть – или Европейского ЦБ, или американской ФРС. Фееричная система!

Собственно, то, с чем сталкиваются сейчас «олигархи» – следствие того же принципа, суть которого в том, что их деньги – на самом деле не их, или точнее – условно их. Твои деньги – твои ровно до тех пор, пока ты ведешь себя как паинька. Если ж нет – извини.

Наличные тут – спасение, но, конечно, тоже очень условное и ненадежное. Те, кто застал «денежную реформу Павлова», когда издыхающий СССР вдруг разом отменил купюры самых крупных номиналов, разом обесценив все крупные «накопления» цеховиков – знают, о чем речь.

Суть всего творимого в мире беспредела – показать глупому человечеству, что так называемой «тезаврационной функции денег», то есть функции денег как средства накопления – на самом деле вообще не существует. Аминь.