Улыбка ей не поможет – Личное мнение

Полина Киценко — самая некрасивая, на мой взгляд, баба из полусветской тусовки «нулёвых» — рассуждает о том, что украшает женщин.



Фото: Соцсети

Меня, признаться, позабавили её наивные мысли.

Процитирую:

Ничто не оздоровляет и не украшает так, как осознанные мысли и светлые устремления, украшенные улыбкой и хорошим настроением, любознательностью, влюбленностью в свою жизнь, в дело, людей вокруг.

Полин, тебе — без малого полвека. Пора бы научиться разговаривать как взрослая и практически уже пожилая женщина, а не инфантильно бежать от реальности, как это делаешь ты.

Ну, ты на себя-то в зеркало посмотри.

Вот лично тебя никакие осознанные, как ты выражаешься, мысли и светлые устремления, никакое хорошее настроение, помноженное на любознательность, украсить не могут.

Конкретно тебя ничто не украсит так, как отпилка рубильника на полсантиметра.

Улыбка, хорошее настроение, добрый нрав, отличная осанка делают привлекательнее уже привлекательных женщин. Это — наши примочки, Полин. Они — совершенно не про тебя.

Откровенно некрасивых женщин — таких как ты, например, — ни фитнес, которым ты упарываешься, ни дорогая одежда, ни что-то другое не сделают краше. Только скальпель хирурга.

И это: ты давай, завязывай с корсетами и откровенно сексуальной одеждой. Всё это алое и шёлковое ещё больше подчёркивает твою некрасивость.

Некрасивая баба, давящая из себя секс, — жалкое зрелище. Да, трахайся ты по-тихому, если кому-то нужна, но не строй из себя секс-бомбу. Это же просто смешно.

Согласны? Почему?

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