ЕС решил блокировать возможные способы обхода санкций против России

Саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Поскольку у нас с нашими союзниками разные системы, но единая цель, мы договорились теперь сосредоточиться и глубоко изучить все возможности обхода санкций и сделать все возможное, чтобы закрыть все лазейки», – передает ТАСС слова фон дер Ляйен.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против РФ в случае ухудшения ситуации на Украине.

«Мы зафиксировали подготовку дополнительных санкций, у нас была важная, скоординированная работа. Они будут подготовлены, если ситуация (на Украине) ухудшится», – передает РИА «Новости» слова Макрона на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Напомним, ранее в пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении РФ с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.

Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.

—