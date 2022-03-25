 

ЕС решил блокировать возможные способы обхода санкций против России

25.03.2022, 22:36, Новости дня
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Саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Поскольку у нас с нашими союзниками разные системы, но единая цель, мы договорились теперь сосредоточиться и глубоко изучить все возможности обхода санкций и сделать все возможное, чтобы закрыть все лазейки», – передает ТАСС слова фон дер Ляйен.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры ЕС обсудили подготовку дополнительных санкций против РФ в случае ухудшения ситуации на Украине.

«Мы зафиксировали подготовку дополнительных санкций, у нас была важная, скоординированная работа. Они будут подготовлены, если ситуация (на Украине) ухудшится», – передает РИА «Новости» слова Макрона на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Напомним, ранее в пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении РФ с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.

Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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