Мнение: По новым данным разведки

Прослушал последнего Стрелкова (Гиркина) – он, смотрю, впал в полное уныние. Вот буквальный текст его выступления во время пресс-конференции: «29 суток специальной операции прошло. Нигде, ни на одном направлении стратегического успеха не достигнуто, есть только оперативные успехи. Более того – противник относительно успешно проводит мобилизацию и начинает контратаковать. О чем, естественно, Конашенков ни ухом ни рылом не упоминает в своих сводках. То есть я с сожалением констатирую, что мои самые пессимистические прогнозы о том, что мы втянемся в кровавый тянитолкай – длительный, изнуряющий и чрезвычайно опасный для российской федерации – оправдались полностью».

Дальше Стрелков затягивает свою любимую песню о необходимости «как можно более срочно» провести мобилизацию – то есть, в своих же собственных терминах, придать «кровавому тянитолкаю» новые ресурсы и новый импульс.

А ведь у происходящего сейчас есть известный (только не у нас) прямой аналог – война Ирана и Ирака в 80е годы. Две крупные страны бодались меж собой… 8 лет! С 1980 по 1988 год! Интересно, что Ирак вообще-то по населению меньше Ирана вдвое, в Ираке населения даже меньше, чем в нынешней Украине (а у Ирана – порядка 80 млн. человек) – но начал войну именно Ирак. Описание из Вики:

«22 сентября 1980 года без объявления войны Ирак вторгся в Иран. Иракские войска не смогли достигнуть каких-либо значимых успехов и к июню 1982 года были выбиты со всей занимаемой ими иранской территории. Последовавшее вторжение Ирана в Ирак также не достигло успеха. В 1982—1988 годах война имела по большей части позиционный характер. В 1988 году Ирак в ходе серии операций «Тавакальна ала Аллах» освободил оккупированные иранцами территории и успешно развил наступление вглубь Ирана. Под угрозой военной катастрофы Хомейни в августе 1988 года согласился на предложенное Ираком перемирие, таким образом завершив конфликт.

В ходе войны обеими сторонами применялось химическое оружие[28], в ней участвовали дети-солдаты».

Складывается впечатление, что нас хотят втравить во что-то подобное. Сначала Ирак вторгся в Иран и захватил территории, потом Иран вторгся в Ирак и захватил территории, потом позиционная война, потом поменялись… Звучит как анекдот – особенно учитывая, что в результате кровопролитнейшей войны обе стороны остались «при своих». Как те два ковбоя из анекдота, которые обнаружили, что бесплатно оба поели каждый по куче говна… Но анекдот слишком уж кровавый – обе стороны потеряли миллион человек за эти 8 лет и основательно разрушили свои страны.

Еще интересные цифры: по состоянию на 1980 год у обеих сторон против друг друга числились группировки примерно по 200 тыс. солдат – в 1988 году против друга под ружьем у Ирака стояло уже 800 тысяч, а у Ирана – 850 тысяч солдат. Мобилизацию, стало быть, провели.

Общее впечатление со стороны от ирано-иракской войны – кровавая бессмысленная клоунада. Таким оно было тогда, таким остается и сейчас. Зачем воевали? Чего друг от друга хотели? И у нас в экс-СССР думали примерно так же. За тем интересным добавлением, что теперь в роли неразличимых для мира Ирана и Ирака будем мы с Украиной. На последующие 8 лет в роли новых кровавых клоунов, вызывающих во всем мире брезгливое недоумение («чего эти идиоты меж собой воюют, когда уже уймутся?»). Перспективка, надо признать, так себе.

Думаю, у нас есть единственный случайный шанс попробовать избежать такой клоунской участи, и он кроется, как ни странно, в этнической составляющей. Ирану и Ираку не повезло: у них и по религии было не слава богу (одни сунниты, другие шииты), и в эническом плане нехорошо (арабы против персов), было по какому поводу доказывать свое (никому не нужное) превосходство, не допускать «позора» (как это – араб проиграл персу?! Как это – шиит оказался хуже в бою, чем суннит?!)

В нашем случае «позор» можно нивелировать. Кто-то ведь уже говорит, что «Россия опозорилась» или «русское оружие опозорилось» – не показало, мол, боевой мощи, проиграло «каким-то» украинцам. Если начать ставить вопрос в этом ключе (по-русски говоря – полезть в бутылку) – это как раз почва «доказательства обратного» на следующие 8 или даже 10 лет, побивая рекорд ближневосточной бессмысленной бойни.

Подсказываю нашим пропагандистам (они ведь сами не додумаются никогда). Вопрос надо ставить по-другому: никакого позора в поражении российской армии на Украине не может быть в принципе, ведь там русские проигрывают… сами себе. Зря, что ли, Путин утверждал, что украинцы – это часть русского народа? Ну вот. Переформатируем ситуацию: одна часть России напала на другую часть России, правая рука дерется с левой. Кто бы ни «победил» – слава русского оружия в неприкосновенности!

И вообще, если уж разворачивать путинское представление в всю ширь, нынешняя «невойна» получается сродни онанизму. Только такого рода онанизм явно вреден, так как приносит вместо удовольствия только страдания, разруху, кровь и смерть. Ну его к бесу. Бес уже однажды попутал двух соседей, а нам даже нет смысла выбирать, кто будет Ираком, а кто Ираном, потому что выигравших среди них все равно не было.

Надо постановить, что одни русские победили других русских, доказав тем самым свою общую непобедимость – да и прекратить этот идиотизм ПРЯМО ЗАВТРА. Не проводя никакой мобилизации.

«По новым данным разведки, мы воевали сами с собой».