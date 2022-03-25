Мнение: Письмо: “Читать это все неприятно”

У меня создается ощущение, что мир целеустремленно катится в пропасть.

И началось это с того, что все “зависимые” с цепи сорвались и стали бороться за “независимость”.

Особенно это касается женщин.

Связь я вижу прямую. Именно от состояния женского коллективного ума зависит то, что происходит на планете.

Даже не знаю, что с этим делать. Наверное надо смириться с печальным исходом.

Но пример давайте пока разберем.

lyag_pospi

Эволюция, здравствуйте!

Я себя загнала в тупик и я не знаю, как быть.

Мне 26, работа с заработком чуть выше среднего, но я ее не люблю, развития в ней нет, выше не подняться. Квартиры своей нет, жила у родителей.

(Работу не любит, потому что не тянет. На родителей тоже косо смотрит, обижена за свою несамостоятельность)

Ему 32, прокачанная работа и экономика, занимается спортом, тренирует даже других людей в качестве хобби.

У меня опор своих нет, есть только работа и силовой спорт, начала заниматься не так давно и стала КМС, спорт это моя отдушина.

В зале мы и познакомились, он предложил подготовиться к соревнованиям, я согласилась, через две недели начали встречаться, где-то через полгода предложил переехать, вот уже год живем вместе, встречаемся полтора года. Благодаря ему я КМС, он много вложил в меня.

(Только в спорте адекватная самооценка, и благодарность, и чувство границ, поэтому там и результаты)

С нами живет моя старая собака, ей 18 лет, он в ней души не чает.

Он быстро заплюсовал, где-то через год он мне показывал что-то в телеграме и пальцем поднял вверх, а там архив с переписками. Куча женщин. Сказал, что это только переписки, никогда мне не изменял. Я сказала что если не даст прочитать, расстаёмся. Сначала сломал телефон свой, затем дал с ноута прочитать. Тогда был шок, я честно всегда думала что он консервативный ретроград, старых правил, он всегда это показывал.

Съехала, через дней пять сама же позвала поговорить и сказала что прощаю. Он тогда в моменте извинялся, но не удерживал.

С тех пор ещё более стремительно покатилась в минус, хотя внешне все хорошо, но все хрупко и держится на нем.

(“Покатилась в минус” всегда пишут девушки, которые хотят доминировать. Минусом они называют невозможность диктовать условия и ненавидят партнеров за это)

Он два раза возил меня к своим родителям, на летних и нг каникулах, вот зимой в последнюю поездку 1го января предложил завести детей. Я об этом мечтала, сразу же согласилась.

Два месяца ушло на анализы и выжидание времени после прививки, и я забеременела.

Я боялась спрашивать про свадьбу, боялась что он откажется, решила вот забеременею и подниму этот разговор.

Я не знаю что со мной случилось в эти два месяца, каждый день я думала про зачатие, стала одержимой, ни одна тема больше меня не волновала.

(У нее все очень быстро получилось, но она опять – о зависимости. Как много они ноют о своей зависимости, жаль, что я не могу показать все полотна этого нытья. Независимостью они считают возможность жить как хочется, чтобы все у них были на посылках)

Я забеременела, оба радовались, я сказала, что надо пожениться, подали заявление, всех пригласили, вроде бы все хорошо.

Поехали за костюмом ему, причём он сам проявлял инициативу, и я говорю что вот, у друзей была простая свадьба, они ничего не планировали. Он сказал что странно, они же не по обстоятельствам, а по любви.

Я осеклась, он сказал что мы тоже по любви конечно, я спросила а если бы не ребёнок, мы бы поженились? Он сказал что наверное, когда-нибудь.

И тут у меня резко упала корона, я поняла что я ничего вообще не хочу таким образом, ни ребёнка, ни свадьбу, ни его, что это все ужасно, постыдно, что я любым путём просто хотела, чтобы он женился на мне.

(Представляете, насколько она грандиозна? Она согласна только на роль Владычицы Морской, а иначе гори все огнем)

Я понимаю, что я погибну, если мы расстанемся, но я так не хочу быть и жить. Я хочу сделать аборт, у меня крошечный срок. Не хочу, чтобы я попала в капкан. Это ужасные мысли, мне кажется что со мной что-то не так, я гнилая.

(Истеричка, шантажирующая убийством ребенка)

Я боюсь что всю жизнь буду жалеть после аборта, и я боюсь что выйду замуж за него и скачусь на самое дно дома, одна, с ребёнком, без работы.

(Автор, на дне вы сейчас. Но у вас есть шанс выкарабкаться, если вы начнете думать не только о себе, а немного еще о пользе других)

Эволюция, пожалуйста, подскажите, что мне делать? Я понимаю, какая я противная и наверное читать это все неприятно.

(Ох, автор, все вы понимаете сами)