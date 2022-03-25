«Почта России» закрыла подписку на «Новую газету»

Там утверждают, что редакция сама сняла себя с подписки, но это не так.

В редакцию «Новой газеты» поступают многочисленные жалобы от подписчиков на то, что «Почта России» не доставляет новые выпуски газеты. Также бумажные выпуски не выдают в отделениях.

На сайте «Почты России» указано, что подписка на «Новую газету» закрыта.

Фото: сайт «Почты России»

В пресс-службе компании не смогли оперативно ответить на запрос редакции, а по телефону сообщили, что «если на сайте нет возможности оформить подписку, значит так решило само издание».

«Новая газета» не прекращала подписку на бумажные выпуски газеты. Редакция будет защищать свои права и права подписчиков, используя юридические механизмы.

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«Почта России» пообещала быстро восстановить подписку на «Новую» и провести внутреннее расследование. «Никаких указаний от руководства компании снять издание с подписки не было и быть не могло — это прямое нарушение нашего договора с изданием», — сказала компания в своем телеграм-канале. Также в «Почте России» заявили, что не снимали тираж нашей газеты 23 марта в Петербурге. В компании прокомментировали и записку с извинениями от почтальона, которую положили в ящик нашему подписчику. В записке было сказано, что ««Новая газета» запрещена в доставку руководством «Почты России». «Мы проверили, есть ли в этом отделении почтальон с таким именем и есть ли на ее участке подписчики «Новой». Подписчиков на доставочном участке не оказалось. А еще у настоящей Ольги-почтальона — другой почерк, и сама она говорит, что такую записку не относила», — заявили в компании.

В Москве самовывоз бумажных выпусков газеты за наличный расчёт производится по адресу: Хохловский переулок, 10с7, вход со двора. С 12 до 16 часов, с понедельника по пятницу.

В Санкт-Петербурге можете приобрести бумажные номера «Новой газеты» напрямую в петербургской редакции на 11-й линии Васильевского острова, 66, или через группу «ВКонтакте». Оплата производится наличными при получении заказа. Телефон для справок +7 (812) 331-71-81.

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