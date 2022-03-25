 

Володин назвал препятствие к урегулированию на Украине

25.03.2022, 22:00, Разное
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Политик отметил, что США и НАТО поставляет оружие украинским националистам, которые используют гражданское население. “Наемники, пополняющие ряды батальонов националистов, вербуются на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он считает, что по вине США и НАТО откладывается урегулирование на Украине, ее демилитаризация и денафикация. Запад не хочет, чтобы страна стала независимой и внеблоковой, констатировал спикер.

“Все, что происходит сегодня на Украине: гибель мирных людей, потоки беженцев — прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя”, – заявил Володин.

Он призвал Запад направлять средства на оказание гуманитарной помощи, а не на военные поставки. Необходимо, чтобы ООН не руководствовалась двойными стандартами, отметил политик.

“Если хотите скорейшего мира — примите немедленные решения. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину”, – заключил он.



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