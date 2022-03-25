 

Российские бренды заменят западные: Сколько понадобится времени

25.03.2022, 22:00, Разное
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Бизнесмен Василий Коржов ответил на вопрос корреспондента “Дни.ру” о том, сколько времени нужно российским брендам, чтобы занять нишу. По прогнозам владельца сети премиальных суши Space Sushi, все не так плохо и у отечественных предпринимателей есть шанс, чтобы успеть все сделать достаточно быстро.

“Все зависит от самих брендов: от их команд и продуктов. Но если мы говорим о тех нишах, которые освободились после ухода западных компаний, сейчас можно очень быстро их занять”, – заявил ресторатор.

По словам эксперта, бизнесмены не остались брошенными, им активно помогает государство. Для того, чтобы начать собственное дело, нужны деньги на открытие и поддержание бизнеса. Власти озадачились этим вопросом заранее.

“Власти уже подготовили меры поддержки для таких отраслей. Разработаны гранты на суммы до 30 000 000 рублей”, – рассказал Коржов.

Напомним, что на территории Российской Федерации больше не будут работать “Нетфликс”, “Инстаграм”*, “Спотифай”, “Макдоналдс”, “ИКЕЯ”, “Зара”, “Страдивариус”, “БМВ”, “Бершка”, “Ниссан”, “Старбакс”, “Кока-Кола” и многие другие. Некоторые пообещали, что ушли лишь на время.

*в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.



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