Мнение: Общероссийский антиспам, обвал интернет-мошенничества и схроны с тушёнкой

1. Цифровизация России продолжает идти своим чередом. Вот очередной крупный проект – через три месяца в стране должна заработать единая система по выявлению и блокировке телефонного спама:

https://lenta.ru/news/2022/03/21/spam/

Система блокировки спам-звонков и SMS появится в России к 1 июня. О этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную монопольную службу (ФАС).

На сайтах четырех российских операторов (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2), а также на сайте ФАС абонент сможет оставить жалобу на звонок или SMS-рекламу, поступившую без его согласия. Пользователь получит оперативный ответ от своего оператора, а в течение 72 часов спам-номер будет заблокирован в общей системе.

В ведомстве полагают, что такая система будет эффективна. Однако эксперты отмечают, что придется проверять обращения, чтобы клиенты блокировали только авторов рассылок. Для этого можно подключить анализ статистики звонков и робота-фильтра, уточнили специалисты.

А вот статья про историю появления термина «спам»:

https://zen.yandex.ru/media/gastronom_shiza/a-ty-znaesh-proishojdenie-termina-spam-5a48dcd6f4a0dd2126d1a6cd

2. Месяц назад СМИ начали сообщать о резком сокращении масштабов телефонного мошенничества в России. Теперь столичное МВД утверждает, что грандиозный обвал произошёл ещё и на рынке интернет-мошенничества:

https://ria.ru/20220323/mvd-1779606035.html

С начала российской спецоперации на Украине в Москве число случаев интернет-мошенничества резко сократилось, констатировал в среду начальник столичной полиции Олег Баранов.

В целом, с начала года уровень этой преступности вышел на “стабильный уровень” – рост 4% год к году, но затем резко пошел на убыль, указал Баранов.

“Хочу отметить, что с начала проведения военной специальной на территории республики Украина рост, вернее, отсутствие регистрации по таким видам преступлений (дистанционные мошенничества), можно сказать, 95-97%”, – сказал Баранов во время заседания Мосгордумы.

По его словам, около 80% интернет-мошенничеств шли с Украины.

Расслабляться, впрочем, рано, и нужно продолжать налаживать борьбу с мошенничеством. Русскоязычные мошенники могут просто переместиться в другие страны. Когда на Западе банки возобновят нормальное обслуживание российских клиентов (в частности, прекратят дискриминировать российские банковские карты), мы можем столкнуться с новым разгулом жульничества.

3. В «Школе капитализма» я рассказываю про схроны с тушёнкой и прочие хитрости выживания во время постапокалипсиса. Спойлер: нет, конкретно с Россией всё будет в порядке, ничего такого я не жду.

https://sponsr.ru/capitalism/12594/Sahar_patrony_i_tushenka/

И чтобы два раза не вставать, отвечу на частный вопрос из писем — «дайте ссылку на ваш старый пост, где вы рассказывали про хорошую тушёнку». Вот этот пост:

https://olegmakarenko.ru/2260370.html

Там я хвалил тушёнку ОМКК, Оршанского мясоконсервного комбината. Сейчас я проверил, она по-прежнему свободно продаётся, только подорожала в некоторых местах. Отгрузочная цена завода — примерно 200 рублей за банку, но некоторые спекулянты просят втрое больше.

Это, кстати, к вопросам о совместных закупках и о накрутках маркетплейсов. Денег у народа хватает, поэтому народ готов серьёзно переплачивать, лишь бы не заморачиваться с поиском низких цен.