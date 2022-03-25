Глава польской компании PGNiG ушел в отставку
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Глава польской энергетической компании PGNiG Павел Маевский уходит в отставку, заявили в компании.
«25 марта 2022 года Павел Маевский подал в отставку с поста председателя правления PGNiG с 8 апреля 2022 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
По данным польских СМИ, Маевский займет должность в правительстве Польши, а причиной увольнения стал конфликт с Даниэлем Обайтеком, руководителем нефтяного концерна Orlen, который поглотит PGNiG.
Эксперты заявили, что глава PGNiG выбрал неудачное время для конфликта и ухода в отставку, так как мир находится в эпицентре энергетического кризиса.
Ранее сообщалось, что польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из РФ на рубли.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет