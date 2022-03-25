 

Глава польской компании PGNiG ушел в отставку

25.03.2022, 21:15, Новости дня
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Глава польской энергетической компании PGNiG Павел Маевский уходит в отставку, заявили в компании.

«25 марта 2022 года Павел Маевский подал в отставку с поста председателя правления PGNiG с 8 апреля 2022 года», – передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

По данным польских СМИ, Маевский займет должность в правительстве Польши, а причиной увольнения стал конфликт с Даниэлем Обайтеком, руководителем нефтяного концерна Orlen, который поглотит PGNiG.

Эксперты заявили, что глава PGNiG выбрал неудачное время для конфликта и ухода в отставку, так как мир находится в эпицентре энергетического кризиса.

Ранее сообщалось, что польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из РФ на рубли.

Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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