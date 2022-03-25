Пентагон подтвердил доставку части оружия Киеву из военной помощи на 800 млн долларов

Соединенные Штаты направили часть объема из нового пакета военной помощи Киеву на 800 млн долларов, сообщил представитель американского военного ведомства в пятницу.

«Сегодня в регион прибыл еще один рейс», – сообщил представитель Пентагона, говоря о доставке вооружений, передает ТАСС.

«В последующие три дня будут еще три рейса», – сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страны Запада продолжат поставлять Украине оружие.

До этого глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщал, что страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины.

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