 

Пентагон подтвердил доставку части оружия Киеву из военной помощи на 800 млн долларов

25.03.2022, 21:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты направили часть объема из нового пакета военной помощи Киеву на 800 млн долларов, сообщил представитель американского военного ведомства в пятницу.

«Сегодня в регион прибыл еще один рейс», – сообщил представитель Пентагона, говоря о доставке вооружений, передает ТАСС.

«В последующие три дня будут еще три рейса», – сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страны Запада продолжат поставлять Украине оружие.

До этого глава минобороны Британии Бен Уоллес сообщал, что страны НАТО продолжат осуществлять поставки оружия на территорию Украины.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Audi представила S-версии электрокаров e-tron и e-tron Sportback

22.03 / Великобритания назвала Россию угрозой

12.12 / В Раде предложили вернуться к внеблоковому статусу Украины

15.08 / Напавшие на фотокорреспондента “Букв” Кужельного извинились перед ним. Видео

19.11 / США приветствовали заявления Путина об урегулировании в Донбассе

10.09 / Нефть подешевела на данных API о запасах в США

29.10 / Анонсирован прямой эфир с новосибирским губернатором Травниковым

06.10 / Путин заявил о важности корректной реализации норм Конституции

04.05 / “Катин животик”. Горбунов показал беременную Осадчую в купальнике

10.05 / Президент Румынии заявил, что “восточный фланг” НАТО должен консолидировать усилия для сдерживания России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика