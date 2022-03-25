 

У природы нет плохой погоды: Багамы встретили Кейт Миддлтон и принца Уильяма проливным дождем

25.03.2022, 21:06, Разное
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Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям на высокой и ослепительной белой ноте попрощались с Ямайкой и направились на Багамские острова, последний пункт на карте их недельного тура по странам Карибского моря. Эти острова были выбраны неслучайно: помимо того, что они тоже входят в Содружество наций, есть еще одна, личная причина – о ней мы подробно писали здесь.

По прилете на Багамы супруги, конечно же, переодевшись, прибыли в местную школу. В отличие от местных детей, погода была не так гостеприимна – в момент, когда Кейт и Уильям подъехали к зданию, на улице шел проливной дождь. Благо, им дали большие зонты, которые укрыли их от стихии, но погода не подпортила монархам настроение: пока Уильям в шуточной манере “боролся” с зонтом, Кейт, широко улыбаясь, поприветствовала окружающих.

Для встречи с учениками Кейт выбрала воздушное шифоновое платье мятного оттенка, золотые серьги и белые туфли-лодочки. Волосы она убирать не стала, оставив развеваться их на ветру. Уильям же был не в костюме, а в комплекте из синего пиджака и голубых джинс. Под навесом, где прошла беседа с учениками, Кейт выступила со сцены, после чего хор школьников исполнил трогательную композицию, а один из учеников вручил Кейт букет цветов. Также им с Уильямом подарили нарисованный учениками портрет Елизаветы II. А после герцог и герцогиня Кембриджские посетили один из уроков и узнали, чем интересуются местные ребята.

Финальным аккордом визита в школу стала высадка дерева в местном саду в честь платиного юбилея.



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