Иногда удивляют люди – Личное мнение

Прошло более сорока дней со смерти актрисы Евгении Брик. За всё это время не было никаких передач, интервью, разборок и прочего информационного шума.

Публичных страданий. Стенаний в социальных сетях. Слезливых фальшивых фраз. Была тишина.



Фото: Соцсети

Иногда меня люди удивляют.

Обычно мы привыкли видеть совершенно иное — наши селебрунишки рассказывают о каждом своём прыще.

Одна ходит по всем изданиям и доказывает, что у неё провалился нос. Другая страдала при смерти, а потом сразу же и запела. И так далее.

А тут — два года никто не знал о диагнозе Жени. И муж скорбит молча, без походов к Малахову. И друзья не дают интервью каждой встречной газетке.

Я уже сказала, что иногда меня удивляют люди? Да, но не сказала, как жаль, что совсем редко они удивляют в хорошем смысле этого слова.

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