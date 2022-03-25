Иногда удивляют люди – Личное мнение
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Прошло более сорока дней со смерти актрисы Евгении Брик. За всё это время не было никаких передач, интервью, разборок и прочего информационного шума.
Публичных страданий. Стенаний в социальных сетях. Слезливых фальшивых фраз. Была тишина.
Фото: Соцсети
Иногда меня люди удивляют.
Обычно мы привыкли видеть совершенно иное — наши селебрунишки рассказывают о каждом своём прыще.
Одна ходит по всем изданиям и доказывает, что у неё провалился нос. Другая страдала при смерти, а потом сразу же и запела. И так далее.
А тут — два года никто не знал о диагнозе Жени. И муж скорбит молча, без походов к Малахову. И друзья не дают интервью каждой встречной газетке.
Я уже сказала, что иногда меня удивляют люди? Да, но не сказала, как жаль, что совсем редко они удивляют в хорошем смысле этого слова.
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Источник: Лена Миро
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