“Baby braids” как один из hair-трендов весны: свежие прически с косами, которые будут модными в теплый сезон

Плетеные прически всегда будут напоминать нам о прекрасной эпохе 90-х: в этот период косы украшали все волосы. Как известно, мода циклична и всегда возвращается. Этот год не исключение, весной 2022 года косички снова станут модными.

Этот вид прически стал тенденцией благодаря некоторым знаменитостям, таким как Марго Робби, Ким Кардашьян или Рита Ора. Они обратили свое внимание на знаменитые “плетенки” 90-х и вернули их в моду. Это нормально, потому что они легкие в исполнении.

Весна и хорошая погода стучатся в вашу дверь, и вы, наверное, уже думаете, какое бикини наденете этим летом, на какой пляж отправитесь или куда поедете в отпуск. Для этих случаев предлагаем прическу, актуальную для весны и лета 2022 года. Она подойдет тем, кто не хочет стричь волосы, но желает сманить образ и выглядеть соответственно трендам.

Что такое плетеные прически

Плетеные прически состоят из двух или более косичек, обычно тонких, незаметных и естественных, ниспадающих по бокам лица. Это очень простой уход за головой для тех, у кого нет много времени или специальных навыков. Это идеальный вариант, когда волосы развеваются, но не мешают лицу.

Если вы хотите попробовать сделать эту прическу сами, предлагаем вам пошаговую инструкцию.

Первый шаг

Первое, что вы должны знать, это то, что косы отлично смотрятся на всех типах волос: длинных, миди, коротких, прямых кудрявых. Делайте эту прическу смело.

Начните с разделения волос на макушке на две равные части. Убедитесь, что начало каждой части находится прямо посередине головы.

Второй шаг

После того как вы разделили волосы, пришло время заплести косички. Они, собранные в косы, довольно гибкие, поэтому выбирайте ту толщину пряди, которая вам больше нравится. Сделайте так, чтобы заплетенные прядки падали на боковые части лица, обрамляя его. Прежде чем вы начнете плести, нанесите на нужные участки волос гель или какой-либо другой продукт, способный зафиксировать прическу. Так ваша коса продержится весь день.

Третий шаг

Увлажнив пряди фиксирующим средством, плетите косы: от корней до кончиков волос. Главное, чтобы они были как можно ближе к лицу. После того как вы закончите возьмите маленькую резинку, максимально близкую по цвету к вашим волосам, и завяжите ее.

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Вы можете носить столько косичек, сколько хотите. Две косы, по одной с каждой стороны лица, – это нормально, но для плетеных причесок нет правил, поэтому не бойтесь импровизировать.

Знаменитости, которые носят косички

Ничто не является тенденцией, пока вы не увидите это на одной из знаменитостей, поэтому давайте узнаем, кто из них поддался очарованию плетеных причесок.

Испанская актриса кино и телевидения Эстер Экспозито была одной из первых, кто осмелился носить прическу 90-х. Она выбрала две тонкие и неброские косы, обрамляющие ее лицо, в сочетании с фосфоресцирующим желтым платьем. Оборки на платье придают образу женственный вид, а косы – свежесть, делая его юным без необходимости сооружать сложную прическу.

Молодая американская модель Хейли Бибер также присоединилась к тренду плетеных причесок.

Жена Джастина Бибера Хейи выбрала более городской образ. Заплетя по две косы с каждой стороны лица, то есть всего четыре, она добилась совершенно новаторского вида. Сочетание зеленой шляпы, длинных ногтей, колец и повседневного наряда вызвает ностальгию по 90-м годам.

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Австралийская актриса, модель и кинопродюсер Марго Робби присоединилась к моде, появившись со знаменитой прической. Она выбрала тонкие косички с фиксирующим продуктом. При этом она не использовала резинки, что позволило создать небрежный, эффектный и очень простой вид.

Кандалл Дженнер, американская супермодель, бизнесвумен и телеведущая также выбрала косички и заплела их по всей длине волос. Внимание на том, чтобы они были близко к лицу, не акцентировалось. Вид у супермодели был эффектный и чувственный.

Как видите, в весенне-летний сезон 2022 тренд на косички набирает обороты. Не бойтесь экспериментировать и присоединяйтесь к моде. Эта прическа, обрамляющая лицо, очень проста в исполнении.