День весеннего равноденствия: что нельзя делать 20 марта
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История
В день весеннего равноденствия Солнце перейдет
из южного полушария небесной сферы в северное. В результате в Северном
полушарии Земли наступит астрономическая весна. На всей планете, за исключением
приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически
одинаковой. В этот день Солнце одинаково освещает оба полушария планеты,
находясь примерно по 12 часов над и под горизонтом.
Что нельзя делать 20 марта
Задаваясь вопросом “какой сегодня праздник”, стоит
обратить внимание и на запреты, которые соблюдались в этот день. Этот церковный
праздник запрещает думать о плохом и настраивать себя на негатив. Не стоит
ссориться или ругаться, особенно с членами семьи. Православный праздник
весеннего равноденствия запрещает скучать или грустить в одиночестве. Лучше в
этот день воздержаться от операций на кости. Не стоит в этот церковный праздник
брать или давать в долг деньги.
Приметы и традиции
20 марта 2022 года православные отмечают День весеннего
равноденствия. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.
- Прилет птиц предвещает хороший урожай пшеницы
- Целый день метет снег, будет хороший урожай
- Если погода в этот день хорошая, то заморозков уже
не будет
- Облака быстро плывут, через несколько дней
стоит ждать тепла на всю весну.
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