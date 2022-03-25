День весеннего равноденствия: что нельзя делать 20 марта

История

В день весеннего равноденствия Солнце перейдет

из южного полушария небесной сферы в северное. В результате в Северном

полушарии Земли наступит астрономическая весна. На всей планете, за исключением

приполярных регионов, продолжительность светового дня и ночи будет практически

одинаковой. В этот день Солнце одинаково освещает оба полушария планеты,

находясь примерно по 12 часов над и под горизонтом.

Что нельзя делать 20 марта

Задаваясь вопросом “какой сегодня праздник”, стоит

обратить внимание и на запреты, которые соблюдались в этот день. Этот церковный

праздник запрещает думать о плохом и настраивать себя на негатив. Не стоит

ссориться или ругаться, особенно с членами семьи. Православный праздник

весеннего равноденствия запрещает скучать или грустить в одиночестве. Лучше в

этот день воздержаться от операций на кости. Не стоит в этот церковный праздник

брать или давать в долг деньги.

Приметы и традиции

20 марта 2022 года православные отмечают День весеннего

равноденствия. В этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.