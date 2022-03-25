Володин счел запрет политических партий очередной ошибкой Зеленского

“Обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным. Так, без суда, можно объявлять врагами каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в заложники украинский народ”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что Евросоюз не отреагировал на решение Зеленского, нарушающее права украинцев. Володин назвал правильным выход России из Совета Европы.

“Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актером, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещенных партий есть парламентские”, – отметил спикер.

Политик добавил, что Зеленскому нужно было встречаться с партиями и вести диалог, но президент Украины этого не захотел. “Как впрочем не захотел диалога с ЛНР и ДНР, предпочтя этому войну”, – заключил Володин.