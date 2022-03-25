 

Володин счел запрет политических партий очередной ошибкой Зеленского

25.03.2022, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным. Так, без суда, можно объявлять врагами каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в заложники украинский народ”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что Евросоюз не отреагировал на решение Зеленского, нарушающее права украинцев. Володин назвал правильным выход России из Совета Европы.

“Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актером, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещенных партий есть парламентские”, – отметил спикер.

Политик добавил, что Зеленскому нужно было встречаться с партиями и вести диалог, но президент Украины этого не захотел. “Как впрочем не захотел диалога с ЛНР и ДНР, предпочтя этому войну”, – заключил Володин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Филиппов день: традиции и приметы 24 октября

30.06 / От коронавируса скончалась 60-летняя актриса Наталья Смирнова

29.09 / Ислам Назаралиев и “НафтаГаз”: за квалифицированные кадры

03.09 / Перепутали ущерб с расходами

01.07 / Мнение: США не смогут купить С-400 у Турции

29.01 / Оксана Лаврентьева, Снежана Георгиева, Полина Киценко и другие в финальном лукбуке Alexander Terekhov

09.07 / Из-за российских санкций в армии США образовался дефицит танков

16.09 / Более двух миллионов москвичей проголосуют на выборах онлайн

09.11 / Почему лицо начинает обвисать: какие подтягивающие компоненты должны быть в вашем креме

04.08 / России не надо думать, что страны бывшего СССР никуда не уйдут от нее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика