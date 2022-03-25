 

День Лазаря Муромского: что нельзя делать 21 марта

25.03.2022, 20:35, Разное
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История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, стоит обратиться к истории. Лазарь Муромский родился в 1286 году и прожил 105 лет, скончавшись в 1391 году. Преподобный основал Муромский Свято-Успенский монастырь на восточном берегу Онежского озера, почитается Русской Церковью в лике преподобных, память совершается.

В тексте
своего духовного завещания Лазарь Муромский называет себя римским уроженцем, пострижеником
Высокогорного монастыря. Он оправился на Русь из
греческого монастыря Santa Prassede в Риме.

Проживал преподобный в
новгородской монашеской общине муромского епископа Василия. В 1352 году Лазарь переселился на необитаемый полуостров Мучь на Онежском озере, где просвещал Евангелием лопарей, некоторые из них приняли иночество в основанной им обители.

Что нельзя делать 21 марта

В этот церковный праздник нельзя злиться ссориться, иначе невозможно будет наладить дружеские отношения. Не стоит засыпать слишком поздно, иначе бед не миновать.

Категорически запрещено в этот православный праздник сажать вербу. Запрещается строить планы — они не сбудутся. 21 марта не стоит оставлять грязь и беспорядок в доме. Также нельзя откладывать деньги на “черный день”.

Приметы и традиции

К этому церковному празднику обычно распускается верба. Этому растению на Руси приписывали магическую силу. В старину говорили, что верба из дома изгоняет всякую тяжесть, ссоры, болезни, бытовые неполадки. Для легкости вербой хлестали тело.

  • Капель с сосулек – к хорошему урожаю конопли и льна.
  • Холодная пасмурная погода к ночи сулит заморозки.
  • Если к этой дате практически все перелетные птицы вернулись в родные края, то будет обильный урожай хлеба.
  • Южный ветер и дружная капель – к теплому лету.
  • Синий горизонт – к скорому потеплению.
  • Жаворонки прилетели – к теплу.
  • Увидеть зяблика – к холодам.


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