День Лазаря Муромского: что нельзя делать 21 марта

История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, стоит обратиться к истории. Лазарь Муромский родился в 1286 году и прожил 105 лет, скончавшись в 1391 году. Преподобный основал Муромский Свято-Успенский монастырь на восточном берегу Онежского озера, почитается Русской Церковью в лике преподобных, память совершается.

В тексте

своего духовного завещания Лазарь Муромский называет себя римским уроженцем, пострижеником

Высокогорного монастыря. Он оправился на Русь из

греческого монастыря Santa Prassede в Риме.

Проживал преподобный в

новгородской монашеской общине муромского епископа Василия. В 1352 году Лазарь переселился на необитаемый полуостров Мучь на Онежском озере, где просвещал Евангелием лопарей, некоторые из них приняли иночество в основанной им обители.

Что нельзя делать 21 марта

В этот церковный праздник нельзя злиться ссориться, иначе невозможно будет наладить дружеские отношения. Не стоит засыпать слишком поздно, иначе бед не миновать.

Категорически запрещено в этот православный праздник сажать вербу. Запрещается строить планы — они не сбудутся. 21 марта не стоит оставлять грязь и беспорядок в доме. Также нельзя откладывать деньги на “черный день”.

Приметы и традиции

К этому церковному празднику обычно распускается верба. Этому растению на Руси приписывали магическую силу. В старину говорили, что верба из дома изгоняет всякую тяжесть, ссоры, болезни, бытовые неполадки. Для легкости вербой хлестали тело.