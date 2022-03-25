 

Цены снижены: снять жилье в России стало выгоднее

25.03.2022, 20:35, Разное
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Наибольший спад цен на съемные квартиры в последние недели отмечается в столице. Стоимость аренды “однушек” в Москве снизилась на 4,5%, “двушек” – на 5%. “Трешку” теперь можно снять выгоднее на 5,5%. Примерно такая же ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге. При этом спрос на арендное жилье падает – в столице он снизился на 17%, а количество объявлений о сдаче квартир увеличивается – московский показатель составил 31%.

Что касается других крупных российских городов, то там участники рынка тоже отмечают снижение цен, но в меньшем объеме. Как сообщает телеканал “360”, стоимость арендных “однушек” упала на 1,7%, “двушек” – всего на 1%. Число объявлений о сдаче квартир в аренду, как и в Москве, выросло довольно значительно.

Как объяснили “Известиям” эксперты, подобные изменения связаны с тем, что аренда стала альтернативой для людей, прежде планировавших приобрести жилье в ипотеку. Кроме того, из-за ухода иностранных компаний многие россияне, приехавшие в мегаполисы из других городов, остались без работы. Теперь такие люди уезжают в маленькие города, в результате чего на рынке появляется больше предложений на арендное жилье.

Также число предложений несколько выросло за счет тех владельцев, которые на фоне нестабильной ситуации передумали продавать свою недвижимость и решили сдавать ее в аренду.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что спрос на жилье в России резко упал.



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