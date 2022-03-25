Собянин представил первоочередные меры по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан

Градоначальник перечислил приоритеты антикризисной политики властей. Это сохранение рабочих мест, бесперебойное функционирование предприятий, импортозамещение, социальная поддержка москвичей.

Собянин указал на необходимость помощи сотрудникам иностранных компаний. Он напомнил, что на прошлой неделе в столице открылся специальный кадровый центр, который в случае необходимости помогает работникам максимально оперативно перейти с одного рабочего места на другое.

Несмотря на санкции, программа развития Москвы продолжится. Будут построены новые станции метро и МЦД, отремонтированы социальные объекты, благоустроены улицы и дворы. Собянин напомнил, что в числе прочих антикризисных мер город повысил авансирование по госконтрактам до 70%.

“А в случае обоснованного удорожания продукции будем пересматривать контракты. Нам не нужны банкротства, из-за которых будут сорваны важные для города поставки и потеряют работу сотрудники предприятий-поставщиков”, – подчеркнул мэр.

Кроме того, Москва включается в программу субсидирования процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий промышленности, торговли и сельского хозяйства. Столица работает над тем, чтобы распространить меру на IT-индустрию, строительство, транспорт и другие важные отрасли.

Также принято решение капитализировать на 10 миллиардов рублей московский Фонд развития промышленности. Он будет субсидировать процентные ставки по кредитам предприятий, которые не войдут в федеральную программу. На программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса правительство столицы выделило семь миллиардов рублей.

Кроме того, упрощен порядок и сокращены сроки выдачи пропусков на въезд и передвижение по городу грузового транспорта. Введен мораторий на повышение в текущем году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы.

Одной из важнейших отраслей московской экономики является строительство. На федеральном и городском уровнях принято решение максимально упростить процедуры разработки и согласования градостроительной и строительной документации и предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности. Текущие ставки аренды на земельные участки сохраняются на 2022 год.

Собянин уточнил, что застройщики получат беспроцентную отсрочку на 6 месяцев по арендным платежам и плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка за второй квартал 2022 года. Москва снизит до 9,5% плату за предоставление рассрочки.

С застройщика не будет взимать штрафы, если он добросовестно исполняет свои обязательства. Для упрощения привлечения новых поставщиков Москомэкспертиза будет оперативно согласовывать изменения проектной документации, связанные с применением альтернативных материалов и технических решений.

Еще одна антикризисная мера касается импортозамещения. “Поможем московским предпринимателям заместить ушедший “Макдоналдс”, выделим гранты на открытие точек быстрого питания, работающих в сегменте доступных цен”, – заявил Собянин.

Для поддержки малого и среднего бизнеса город увеличит софинансирование расходов на реализацию инновационных проектов в сфере науки, промышленности и информационных технологий. При строительстве новых производств ставка аренды земельного участка составит один рубль в год.

Ранее Собянин рассказал о поддержке московской сферы ЖКХ. Столица в течение последнего десятилетия системно модернизировала свое жилищно-коммунальное хозяйство, отметил он.