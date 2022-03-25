В 43 перенесла инсульт, а теперь стареет одна: как живет звезда “Интердевочки” Агафонова

В 80-х годах Татьяна Агафонова была настоящей звездой. В начале десятилетия актриса снялась в картине “Одиноким предоставляется общежитие” и запомнилась зрителям, а позже исполнила роль в фильме “Интердевочки” и проснулась знаменитой. Увы, любовь публики и всесоюзная слава не сделали Татьяну счастливой – она столкнулась с большим количеством испытаний.

Татьяна Агафонова появилась на свет в 1963 году. Девочке не успело исполниться и года, когда ее родители погибли в аварии, поэтому ее воспитанием занималась бабушка. Школьницей Татьяна мечтала пойти по стопам мамы-медика, но, повзрослев, решила попробовать себя в качестве актрисы. Агафонова не верила, что ей улыбнется удача, однако быстро добилась успеха.

Будущая звезда поступила в Школу-студию МХАТ и начала сниматься в кино еще в студенчестве. В 1983 году Татьяна сыграла в фильме “Одиноким предоставляется общежитие” и обрела первую известность, а через пять лет исполнила небольшую, но яркую роль в “Интердевочке”. С одной стороны, прогремевшая весь Союз картина сделала из молодой актрисы звезду, а с другой – принесла немало проблем.

После выхода на экраны “Интердевочки” за Агафоновой закрепилось соответствующее амплуа. Режиссеры то и дело предлагали артистке сомнительные роли, а зрители заваливали непристойными вопросами. В 90-е Татьяна, как и многие другие актрисы, зарабатывала на жизнь чем придется и занималась собственным хозяйством. А позже заняла должность председателя колхоза, которая стоила ей здоровья.

Несколько лет Татьяна Агафонова пыталась поднять хозяйство, в котором царила разруха. Однако в 2006 году изматывающий режим и нагрузки дали о себе знать – актрисе было всего 43 года, когда ее поразил инсульт. Только через год знаменитости удалось встать на ноги и оправиться после болезни. Сделав все от нее зависящее, Татьяна оставила свой пост в колхозе и снова погрузилась в творчество.

К своим 58 годам Татьяна Агафонова создала собственный продюсерский центр, стала генеральным директором фестиваля “Литература и кино” и исполнила более 70 ролей. Агафонова до сих пор пользуется популярностью как актриса и время от времени появляется на экранах, однако дома ее никто не ждет. Бабушку, которая заменила ей родителей, Татьяна потеряла много лет назад, а собственной семьей не обзавелась. Поклонники у артистки были, но подходящий спутник так и не встретился. Детей она тоже не завела.