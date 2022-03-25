 

Женщина установила скрытую камеру и поймала собаку с поличным

25.03.2022, 20:34, Разное
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Именно с такой проблемой столкнулась одна из пользовательниц Сети. Женщина никак не могла понять, что происходит с ее кроватью после того, как она уходит из комнаты. Стоило хозяйке отлучиться, как аккуратно заправленная постель превращалась во что-то ужасное.

Дама не растерялась и установила в комнате скрытую камеру – тогда-то все и стало ясно. Оказалось, что бардак устраивает собака, которая любит повеселиться на хозяйской постели – животное было поймано с поличным. В ролике, снятом скрытой камерой, хорошо видно, как питомец прыгает по кровати, весело играет, а затем и вовсе специально стаскивает покрывало лапами.

Пользователи портала Reddit посмеялись над игривой собакой и нашли ее поведение забавным.

“Какой очаровательный пес!” – написали люди.

Судя по комментариям, подобная проблема знакома многих хозяевам – пошалить в отсутсвие людей любят не только собаки, но и коты. Чтобы поднять себе и другим настроение один из пользователей предложил пересмотреть ролик в обратном порядке – тогда получится, будто бы пес заправляет постель после активных игр.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о другом очаровательном пушистом питомце, которого пользователи признали “мужчиной года”.



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