 

На многотысячном митинге в Берлине протестующие требовали от правительства разрешить гражданам платить за газ рублями

25.03.2022, 20:31, Разное
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В столице ФРГ более 10 тысяч человек приняли участие в акции протеста против русофобской политики немецкого правительства. Граждане требовали от канцлера Олафа Шольца нормализовать отношения с Москвой и разрешить немцам оплачивать российский газ рублями. 

«Я помню светлые времена ГДР, когда простой человек, его надежды и его труд были в почёте. Уже 30 лет мы живём в совершенно другом мире, когда во главу всего поставлены деньги. Мы требуем прекратить наживаться на обычных людях, если Россия продаёт нам газ за рубли, почему мы обязаны оплачивать этот же газ евро?» – заявил глава Профсоюза граждан ГДР Гельмут Эрнст.

В ближайшее время инициативная группа граждан Германии планирует подать заявку на проведение общенационального референдума о снятии всех санкций против России. Кроме того, активисты провели телефонный опрос жителей крупных немецких городов. 

Согласно полученным данным, более 80 % граждан ФРГ выступают за нормализацию отношений с Москвой, а каждый третий хотел бы видеть Германию в составе Евразийском экономическом сообществе, а не в Европейском союзе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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