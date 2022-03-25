 

В Чехии заявили о подготовке ЕС нового пакета санкций против России

25.03.2022, 19:52, Новости дня
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Страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении РФ с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе.

«Мы договорились о том, что будет подготовлен дальнейший пакет санкций [против России], – отметил политик в Twitter, передает ТАСС.

По его словам, будут ужесточены и расширены некоторые уже действующие санкции. «Данный пакет будет нацелен на ликвидацию лазеек, [используя] которые некоторые санкции [России] обходит», – добавил Фиала.

Он уточнил, что лидеры стран ЕС выразили убеждение, что введенные антироссийские санкции эффективны, они негативно отражаются на российских элитах и экономике. «Чем дольше будут они действовать, тем будут более эффективны», – подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.

Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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