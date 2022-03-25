 

Российские моряки с поврежденного под Одессой судна вернулись на родину

25.03.2022, 19:52, Новости дня
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Моряки судна Millenial Spirit, поврежденного в нейтральных водах Черного моря возле Одессы, вернулись в Россию, сообщили в пресс-центре российского МВД.

«С территории Украины вернулись в Россию 11 членов команды судна Millenial Spirit, которое получило повреждения в нейтральных водах Черного моря вблизи Одессы в конце февраля», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

У семерых из них не было при себе документов, удостоверяющих личность. Сотрудники ГУ МВД РФ и УВМ ГУ МВД РФ по Москве при содействии аппарата уполномоченного по правам человека экстренно выдали им временные удостоверения личности гражданина России.

Напомним, 25 февраля вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что танкер Millenial Spirit, шедший под флагом Молдовы, с экипажем, состоящим из граждан России, был поражен снарядом в нейтральных водах Черного моря.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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