Розенбаум, Петренко и Михалков получили премии от Минобороны

Министерство обороны РФ вручило премии в области культуры и искусства: были награждены народный артист РФ Александр Розенбаум, актер Игорь Петренко, народный артист РСФСР Никита Михалков и другие.

«В Центральном академическом театре Российской армии в пятницу прошла церемония вручения премии Министерства обороны РФ, которая присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан России, а также за значительный вклад в развитие культуры в ВС России», – приводит ТАСС заявление ведомства.

Церемонию вручения наград провел замминистра обороны РФ Руслан Цаликов.

«Культура и армия всегда были рядом, всегда были вместе. Так было в годы Великой Отечественной войны, так было в годы других испытаний. И, к счастью, мы пережили период, когда эти два понятия пытались друг от друга отодвинуть. И сегодня мы видим, что ничего из этого не получилось», – сообщил замминистра.

В этом году были награждены народный артист РФ Александр Розенбаум, актер Игорь Петренко, народный артист РСФСР Никита Михалков, авторские коллективы Белгородского государственного театра кукол, издательства «Вече», студии военных художников им. М. Б. Грекова, Русского географического общества, коллектив ансамбля песни и пляски ВДВ Минобороны России, а также коллектив «К-825» за проект «Новая эра Балаклавского подземного музея».

Премия присуждается в номинациях: литературное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, изобразительное искусство, музейное дело, культурно-просветительские проекты, библиотечное дело и средства массовой информации, произведение аудиовизуальных искусств, за вклад в развитие культуры, за активную культурно-шефскую работу. Лауреатами премии в разные годы становились прославленные деятели культуры и искусства.

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