Проверенный кадр

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Какие приговоры выносила судья «по делу Навального» Маргарита Котова, и за что получила повышение.

Почти 10 лет назад, в декабре 2012 года, указом президента Путина Маргарита Котова была назначена судьей Лефортовского районного суда. Ей было чуть за 30. Ее имя до февраля 2022 года мало кому что говорило. Рядовая судья в нерядовом суде, в чьей подсудности исключительно уголовные дела, расследуемые ФСБ. Ее фамилия в сообщениях СМИ встречалась редко. Да и особо не запоминалась.

Известность Маргарите Котовой принесли три обстоятельства: 1) дело Навального, в которое она вступила как раз в этом феврале; 2) сторонники Навального, которые обвинили ее в телефонных консультациях прямо во время суда над политиком с представителем администрации президента; 3) президент Владимир Путин, который по стечению обстоятельств сразу после всплывшей информации о телефонных соединениях Котовой своим указом повысил ее до должности судьи Мосгорсуда.

«Новая» подняла лишь несколько дел, которые за эти годы вела госпожа Котова. Все они свидетельствуют о том, что Маргарита Николаевна в свои сегодняшние чуть за 40 является ценным и проверенным кадром в отечественной судебной системе. За плечами ее 10-летней карьеры — красноречивый послужной список.

Маргарита Котова. Фото: ФСИН

«Крымское дело»

С весны 2014 года Маргарита Котова продлевала аресты фигурантам так называемого дела «крымских террористов»: украинскому режиссеру Олегу Сенцову, симферопольскому антифашисту Александру Кольченко, преподавателю кафедры военной истории Симферопольского института культуры Алексею Чирнию и жителю Симферополя Геннадию Афанасьеву. Следствие считало, что они готовили взрывы в Симферополе рядом с Вечным огнем и памятником Ленину в ночь на 9 мая 2014 года и участвовали в поджогах офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России». Всех обвиняемых Котова регулярно оставляла в СИЗО «Лефортово».

Культура

В 2016 году Котова арестовала замминистра культуры РФ Григория Пирумова. Следствие подозревало его в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия.

Подозреваемый сотрудничал со следствием и имел на иждивении двух несовершеннолетних детей, в связи с чем просил отправить его под домашний арест. Котова оснований в этом не увидела.

«Ученые-шпионы»

В 2020 году Маргарите Котовой пришлось взяться за дела ученых-шпионов. В тот год она отправила под стражу ученого Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова. Защита обращала внимание на перенесенное им онкологическое заболевание, B-клеточную лимфому, и несколько курсов химиотерапии, которые подорвали его иммунитет. Котова тем не менее оставила 63-летнего физика в СИЗО. Дело, естественно, вела ФСБ, и оно было засекречено: ученый, обвинявшийся в госизмене, занимался изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. На момент ареста Губанов являлся одним из участников международного проекта по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int (High-Speed Experimental FLY Vehicles — высокоскоростной экспериментальный летательный аппарат).

В 2021 году также по статье «госизмена» Маргарита Котова отправила в «Лефортово» подчиненного Губанова — ученого ЦАГИ, 69-летнего Валерия Голубкина. Его обвинение также было связано с участием в международном проекте по созданию высокоскоростного пассажирского самолета. На сегодняшний день оба продолжают сидеть в «Лефортово».

«Журналисты-шпионы»

Весной 2021 года судья Котова удовлетворила очередное ходатайство следователя ФСБ Александра Чабана о продлении ареста обвиняемому в госизмене журналисту и экс-советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Продлила арест судья, как всегда, буднично и без колебаний, не приняв во внимание рекордное количество личных поручительств за Сафронова со стороны коллег. При этом один из адвокатов журналиста Иван Павлов* в тот день на заседание суда попасть не смог — с утра у него проводили обыск по делу «о разглашении данных предварительного следствия».

Я сказал, Горбатов!

Пожалуй, единственным делом, в котором госпожа Котова проявила неожиданную гуманность, стало дело экс-полковника ФСБ Михаила Горбатова. Во время службы в ФСБ Горбатов и двое его подельников убедили директора одного из московских ломбардов заплатить им $100 000 за возврат изъятых вещдоков. В июле 2019-го 235-й гарнизонный военный суд признал Горбатова виновным и приговорил к четырем с половиной годам заключения. Бывшего сотрудника ФСБ оставили в СИЗО «Лефортово», поскольку он являлся ключевым свидетелем в деле о получении взяток полковником Кириллом Черкалиным. Через год Горбатов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако попытка оказалась неудачной: неизвестная или неизвестный коллега Марины Котовой по Лефортовскому суду сочла (или счел), что УДО тот не заслуживает. При этом администрация СИЗО дала ему положительную характеристику. Да и защита напомнила о прежних заслугах экс-полковника: принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, участвовал в разработке плана по освобождению заложников «Норд-Оста» и даже якобы предотвратил покушение на президента Владимира Путина в 2001 году. Через несколько месяцев бывший сотрудник ФСБ подал ходатайство об УДО снова. Дело на этот раз рассматривала Маргарита Котова.

Устоять перед заслугами господина Горбатова судья Котова, в отличие от ее бездушных коллег, не смогла. Экс-полковник ФСБ получил долгожданное УДО.

Не умрет

А вот бывшему заместителю директора ФСИН Олегу Коршунову (обвиняется во взятках и растрате) повезло меньше. Может, причина была в том, что у него, как и у большинства других подсудимых Котовой, не было особых заслуг перед государством. В январе 2022 года Маргариту Николаевну не впечатлило, что у Коршунова официально диагностирована миастения — быстро прогрессирующее аутоиммунное нервно-мышечное заболевание (входит в правительственный список диагнозов, препятствующих содержанию под стражей). Ранее Коршунов был экстренно госпитализирован из СИЗО в гражданскую больницу, где находился в палате интенсивной терапии для больных с острым нарушением кровообращения головного мозга. Однако Котова посчитала, что, будучи под домашним арестом, экс-сотрудник ФСИН может скрыться. Кроме того, судья не стала подвергать сомнению выводы комиссии ФСИН, которую тогда возглавлял впоследствии арестованный по обвинению в получении взяток главный врач больницы при СИЗО «Матросская тишина» Александр Кравченко. Комиссия признала наличие у подследственного Коршунова миастении, в заключении неожиданно отметила, что у него нет заболевания из «правительственного списка» (при этом постановление правительства говорит совсем об обратном). Маргарита Котова заявила, что выводы комиссии «мотивированны, ясны и понятны», а опасных заболеваний у Коршунова нет.

Теперь госпожа Котова будет работать в Мосгорсуде. В новое кресло на Богородском Валу она сядет сразу, как отчитает приговор особой государственной важности — политику Алексею Навальному.

Вера Челищева, репортер, глава отдела судебной информации

*Признан иноагентом

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