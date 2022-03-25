Козероги перестарались, строя стены вокруг себя: 3 знака зодиака с самой сложной кармой любви

В жизни нет ничего случайного. Это касается даже знака зодиака, под которым родился каждый из нас. Говорят, что мы рождаемся под определенным знаком, чтобы усвоить в этой жизни уроки, проигнорированные в другой жизни или заплатить какие-то кармические долги. Некоторым знакам зодиака приходится платить долги, вызванные гордыней, блудом, жадностью или актами насилия. У других очень тяжелая карма в семейной жизни, потому что они когда-то причиняли друг другу боль. Наконец, есть знаки, склонные к сложной и трудной карме в любви, потому что в других жизнях они разбили много сердец из-за злых намерений. Всего таких знака три.

Рак — знак, который любит слишком сильно

Раки находят покой и удовлетворение только тогда, когда они могут создать семью. Как ни парадоксально, это люди с самой сложной кармой в плане семьи. Они часто чувствуют себя непонятыми, отвергнутыми или покинутыми и несут с собой эту печаль всю оставшуюся жизнь. Их страх быть брошенными также проявляется и в отношениях. Но самое большое проклятие Раков заключается в том, что они обладают очень развитой интуицией. Поэтому чувствуют, когда им лгут их партнеры, и ужасно страдают, если их обманывают. Но часто вместо того чтобы отстраниться от таких отношений, они их продолжают, становясь ревнивыми собственниками.

Стрелец — знак, который влюбляется, но не любит

Стрельцы — исследователи, любопытные, жаждущие знаний и склонные к мистицизму. В их душах прячется вечный ребенок, независимо от возраста в паспорте. Они живут двумя вещами — новизной и адреналином, которые заставляют чувствовать себя живыми. Эта потребность в чем-то новом проявляется и в любви. Они быстро и страстно влюбляются и чаще всего не в тех людей, которые им подходят. Чувства им совсем не чужды, но когда дело доходит до любви, они впадают в ступор и не подпускают к себе слишком близко. Наличие рутины в паре их пугает и классические отношения им не очень подходят. Представителям данного знака нравится флирт и искусство соблазнения, но они не знают, как перейти на новый уровень. Поэтому Стрельцы должны усвоить, что стабильные отношения — это не только рутина и скука, но и поддержка, равновесие и безопасность.

Козерог — знак, который любит, но не признает

Козерог — один из самых сложных знаков зодиака. Его представители упрямы и очень горды. Также у них очень развита логика, и они часто действуют рационально, не слушая зов своего сердца. На самом деле Козероги очень чувствительные люди, и их довольно легко обидеть. Поэтому с каждым прожитым годом, они все больше отгораживаются от окружающего мира, возводя вокруг толстые стены. Козероги считают любовь слабостью, которая ниже их достоинства. К сожалению, через выстроенные ими толстые стены не пройдут не только обиды, но и настоящие чувства. Поэтому, пока Козероги не узнают, что за любовь иногда расплачиваются страданиями, они не получат желаемого.