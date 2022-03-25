 

“Засасывала проклятую мумию Горбачева”: Хаматову облили грязью после переезда в Европу

25.03.2022, 19:14, Разное
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В свежем интервью актриса Чулпан Хаматова отреагировала на слухи,
которые муссируются уже несколько недель. Знаменитость подтвердила переезд в
Европу на ПМЖ. В Латвии, напомним, у актрисы есть жилплощадь. Ранее Чулпан высказалась против спецоперации на Украине. Теперь звезда экрана считает, что на родине ей грозит опасность.

Желание Хаматовой задержаться на чужбине на
неопределенный срок многие в России восприняли в штыки. На знаменитость обрушился шквал
критики. Отъезд актрисы называют черной неблагодарностью. Вклад Чулпан в отечественную культуру и благотворительность теперь поставлен
под сомнение. Мол, Хаматова и человек плохой, и актриса никудышная.

Например, автор телеграм-канала “НЕБОЖЕНА” в пух и
прах разнес знаменитость. Канал, по слухам, принадлежит бывшему пресс-секретарю движения
“Наши” Кристине Потупчик.

“Я много раз пересекалась с Чулпан. Она крайне
неприятный человек”, – набросился на актрису автор канала.

“НЕБОЖЕНА” утверждает, что Чулпан Хаматова попала в ГИТИС по блату – благодаря связям педагога Юноны Каревой. Дескать, тогда еще начинающая актриса из Казани умоляла жену Станислава Говорухина составить ей
протекцию в Москве. Мол, Чулпан умеет ладить с влиятельными людьми.

Якобы в 2019 году угодливым восхвалением Михаила Горбачева актриса
выпросила себе роль Раисы Горбачевой в спектакле. Фонд имени политика тогда выделил много средств на постановку.

“Хаматова засасывала проклятую мумию Горбачева на его
дне рождения и приговаривала, что до перестройки все было серостью”, – облил грязью актрису критик.



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