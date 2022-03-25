 

В Кремле призвали НАТО перечитать обращение Путина

25.03.2022, 19:14, Разное
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал вероятность отправки военных НАТО на Украину. Он посоветовал еще раз перечитать ночное обращение президента России к миру, которое он сделал 24 февраля.

Представитель Кремля добавил, что Москва негативно относится к вероятности отправки военнослужащих НАТО на Украину. Песков подчеркнул, что российский лидер уже говорил об этом в самом начале, во время объявления о начале спецоперации по демилитаризации Украины.

В той части своего обращения Путин ясно дал понять, что Россия против попыток сторонних государств вмешиваться в спецоперацию.

Песков отметил, что Путин сказал все очень доступным и понятным языком.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Он заявил, что наша страна намерена решительно пресекать все попытки вмешаться в ход спецоперации на Украине извне, пишет “Царьград”.

Ранее в Кремле сообщили о росте русофобских настроений на Западе, что может стать опасным фактором для многих людей в мире, и не только для россиян. Речь шла о том, что на Западе навязывают ненависть ко всему русскому.



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