 

СМИ: Больше половины отправившихся на Украину наемников из Бельгии вернулись обратно

25.03.2022, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Более половины из 18 бельгийских наемников, которые отправились воевать на Украину, вернулись обратно после удара РФ по Яворовскому полигону, некоторые из них получили ранения, сообщила газета «Дерньер эр».

«Через 20 дней после своего отъезда более половины из 18 бельгийских добровольцев, отправившихся воевать на Украину, уже вернулись домой. Некоторые недооценили ситуацию и не ожидали такой бойни, другие вернулись по медицинским соображениям», – приводит ТАСС сообщение.

Газета сообщила об истории 51-летнего Жака Мартэна из городка Флемаль под Льежем, который прибыл на Украину, вступил в так называемый украинский иностранный легион и находился на его базе на Яворовском полигоне в момент российского авиаудара. Он чудом остался жив, практически потеряв слух.

Он отметил проблемы дисциплины и иерархии в так называемом легионе, в том числе из-за наличия языкового барьера. По его словам, боевикам не хватает оружия, снаряжения и средств защиты. «Многие решили уехать, чтобы не погибать зря. Они сначала недооценивали ситуацию, но затем не захотели становиться пушечным мясом», – цитирует его газета.

В пятницу в Минобороны заявили, что на Украину прибыли свыше 6,5 тыс. иностранных наемников и террористов из разных стран.

Во вторник французские телеканалы сообщили, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено».

Газета ВЗГЛЯД объясняла, как РФ одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / В Украине за последние сутки скончалось наименьшее с августа 2020 года число пациентов с COVID-19

03.08 / “Ничего своего не осталось”, “Надо же, как вас изуродовали”. Успенская показала, как выглядит после смены стилиста

02.11 / Франция собралась запретить турецкие националистические организации

15.06 / В Индии «Самсунг» представит смартфон Galaxy M32 с аккумулятором на 6000 мАч

17.08 / Жертвами наводнений в Турции стали 77 человек

26.11 / Около 4 тыс. семей переселенцев в 2022 году получат жилье – Шмыгаль

28.01 / В Минздраве предупредили об угрозе еще более страшной пандемии

05.12 / Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве столичного музыканта

25.07 / Трамп ввел режим ЧС на Гавайях

19.01 / В НСЖУ отреагировали на обстрел офиса издания “ГОРДОН”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика