СМИ: Больше половины отправившихся на Украину наемников из Бельгии вернулись обратно

Более половины из 18 бельгийских наемников, которые отправились воевать на Украину, вернулись обратно после удара РФ по Яворовскому полигону, некоторые из них получили ранения, сообщила газета «Дерньер эр».

«Через 20 дней после своего отъезда более половины из 18 бельгийских добровольцев, отправившихся воевать на Украину, уже вернулись домой. Некоторые недооценили ситуацию и не ожидали такой бойни, другие вернулись по медицинским соображениям», – приводит ТАСС сообщение.

Газета сообщила об истории 51-летнего Жака Мартэна из городка Флемаль под Льежем, который прибыл на Украину, вступил в так называемый украинский иностранный легион и находился на его базе на Яворовском полигоне в момент российского авиаудара. Он чудом остался жив, практически потеряв слух.

Он отметил проблемы дисциплины и иерархии в так называемом легионе, в том числе из-за наличия языкового барьера. По его словам, боевикам не хватает оружия, снаряжения и средств защиты. «Многие решили уехать, чтобы не погибать зря. Они сначала недооценивали ситуацию, но затем не захотели становиться пушечным мясом», – цитирует его газета.

В пятницу в Минобороны заявили, что на Украину прибыли свыше 6,5 тыс. иностранных наемников и террористов из разных стран.

Во вторник французские телеканалы сообщили, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский. На данных объектах киевским режимом были развернуты: пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено».

Газета ВЗГЛЯД объясняла, как РФ одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.

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