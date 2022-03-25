В Госдуме заявили о планах США запустить «троянского коня» в ДНР и ЛНР

США, разрешив выдачу специальных лицензий неправительственным организациям и СМИ для работы на территории ДНР, ЛНР и Крыма, по сути готовятся запустить «троянского коня», сообщил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Он напомнил, что несмотря на санкции, США разрешили американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР с целью создания бюро новостей.

«В частности, специальная лицензия разрешает наем журналистов-стрингеров, переводчиков и иного спецперсонала. А 11 марта США разрешили своим неправительственным организациям участвовать в так называемых гуманитарных проектах на указанных территориях. Речь идет о построении все той же демократии, которую мы в течение многих лет видим на Украине, работе с молодежью, проектах в сфере прав гражданского общества, образования и экологии», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале думской комиссии.

«Налицо те основные направления, на которых традиционно сосредоточено внимание правительства США в целях эскалации протестной активности через возможности подконтрольных СМИ и НПО, – а по сути готовятся запустить «троянского коня». Чем это заканчивается, мы прекрасно знаем. Таким образом, американцами готовится законодательная база для реализации на территории независимых республик ДНР и ЛНР, а также в Крыму попыток вмешательства во внутренние дела указанных республик и нашего государства», – продолжил глава комиссии ГД.

Пискарев заявил, что парламентариям из ДНР и ЛНР будет предложено обменяться «опытом противодействия указанным угрозам, тем более что развитие контактов и сотрудничество между парламентами наших государств предусмотрено обоими Договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР».

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