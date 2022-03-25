Бастрыкин поручил изучить данные Минобороны о преступлениях националистов на Украине

Российские следователи должны максимально тщательно изучать предоставленные Минобороны РФ данные, соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Особое внимание глава ведомства поручил обратить на данные, содержащиеся в секретном приказе командующего национальной гвардией Украины, в том числе подробный план подготовки и осуществления наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе», – говорится в сообщении на сайте СК.

Минобороны отметило примеры неизбирательного применения украинскими националистами оружия с высокими поражающими свойствами, включая комплексы «Точка-У» по гражданской инфраструктуре и жилому сектору Донбасса. Ряд этих фактов уже расследуется, подчеркнули в СК.

«Также отмечено, что украинские националистические формирования, признанные в нашей стране террористическими организациями, продолжают уже привычную практику жестокого обращения с мирным населением, используя людей в качестве «живого щита». В соответствии с поручением главы ведомства следствие даст правовую оценку новым фактам противоправной деятельности украинских националистов», – заключили в ведомстве.

Ранее Бастрыкин поручил российским следователям фиксировать и расследовать факты насилия над жителями Николаевской области со стороны украинских боевиков.

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