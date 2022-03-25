Бастрыкин поручил изучить данные Минобороны о преступлениях националистов на Украине
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Российские следователи должны максимально тщательно изучать предоставленные Минобороны РФ данные, соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«Особое внимание глава ведомства поручил обратить на данные, содержащиеся в секретном приказе командующего национальной гвардией Украины, в том числе подробный план подготовки и осуществления наступательных действий в зоне так называемой операции объединенных сил в Донбассе», – говорится в сообщении на сайте СК.
Минобороны отметило примеры неизбирательного применения украинскими националистами оружия с высокими поражающими свойствами, включая комплексы «Точка-У» по гражданской инфраструктуре и жилому сектору Донбасса. Ряд этих фактов уже расследуется, подчеркнули в СК.
«Также отмечено, что украинские националистические формирования, признанные в нашей стране террористическими организациями, продолжают уже привычную практику жестокого обращения с мирным населением, используя людей в качестве «живого щита». В соответствии с поручением главы ведомства следствие даст правовую оценку новым фактам противоправной деятельности украинских националистов», – заключили в ведомстве.
Ранее Бастрыкин поручил российским следователям фиксировать и расследовать факты насилия над жителями Николаевской области со стороны украинских боевиков.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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