 

«Пришел в 200-ю секцию ГУМа и отоварился по полной»: Зюганов рассказал пионерам об отсутствии дефицита в СССР

25.03.2022, 18:31, Разное
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Геннадий Зюганов встретился с участниками пионерской организации КПРФ и обсудил с ними сегодняшние события в России. Лидер коммунистов особо затронул тему дефицита товаров в магазинах.

Встреча проходила в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Глава КПРФ рассказал слушателям о современных тенденциях построения коммунизма по северокорейскому образцу и указал на проблемы российской экономики. Зюганов посетовал на то, что нынешнее правительство полностью игнорирует советский опыт из-за чего страна может столкнуться с голодом.

«То что сегодня нет сахара на полках или не хватает бумаги – это все недостатки современного капитализма. В СССР у нас все было и в большом количестве. Вот, помню, прихожу в ГУМ в 200-ю секцию, а там на входе стоит нарядный наш советский милиционер: «Здравствуйте. Пожалуйста!». Проходишь через дверь и попадаешь в рай изобилия: югославские сапоги, финская мойка, славянский шкаф. Настоящий социализм!» — сказал Зюганов.

Лидер КПРФ добавил, что не стоит верить либеральным мифам о дефиците в СССР. По словам Зюганова, подобные магазины были распространены по всей стране.

«В моем доме на первом этаже находился специальный магазин. Когда не зайди, все есть! Сыр, мясо, колбаса, пива 10 сортов, и все по советскому ГОСТу. Даешь талоны и получаешь уже собранную корзиночку еды. А сейчас таких магазинов уже и нет нигде. Сплошные «Магниты», да «Пятерочки», где тебе мало того что нахамят, так еще и обсчитают», — посетовал коммунист.

Зюганов призвал как можно скорее отказаться от всех импортных товаров. По его мнению, Россия способна сама обеспечивать себя всем необходимым и для этого должна перевести экономику на командно-административные рельсы как можно скорее.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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