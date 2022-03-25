В гостях у Оливии Колман: тур по дому, который звезда сериала “Корона” купила по соседству с Елизаветой II

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Оливия Колман, актриса, сыгравшая королеву в третьем и четвертом сезонах сериала Netflix “Корона”, снятого на основе реальных событий, купила дом в Норфолке стоимостью более 1 миллиона фунтов стерлингов. Это не сбережения 48-летней британской актрисы – незадолго до этого она продала свой дом в Лондоне за 2,3 миллиона фунтов стерлингов. Кстати, лондонский дом заметно прибавил в цене: около 10 лет назад она купила его за 875 тысяч фунтов стерлингов.

Оливия родом из Норфолка, но жила в Лондоне более десяти лет. В одном их интервью актриса говорила, что не уверена, захочет ли когда-нибудь покинуть столицу, но, видимо, передумала.

Оливия Колман в роли Елизаветы II в сериале “Корона”

Новая собственность актрисы – L-образный кирпичный коттедж с классической крышей, который был построен еще в XVII веке. Сейчас здание занесено в список памятников архитектуры II степени. Известно, что новое место жительства Колман расположено недалеко от Сандрингемского поместья Елизаветы II и что она уже приступила к масштабным переделкам. Ее муж, писатель и продюсер Эд Синклер, с которым Оливия находится в браке с 2001 года, подал заявку на планирование открытого бассейна с подогревом и светодиодным освещением. Причем первая заявка на перепланировку – замена пяти окон и снос деревянного склада, который использовался как холодильник, для строительства новой двери и крыльца – была отклонена, поскольку это привело бы к “потере оригинального вида, который несет большую ценность”.

У Колман и Синглера двое несовершеннолетних сыновей – 17-летний Финн и 15-летний Холл, а также 6-летняя дочь, чье имя общественность не знает до сих пор. Все они будут вскоре жить в этом доме.

Дом Колман в Лондоне, который актриса продала