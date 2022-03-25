Принц Уильям покажет Кейт Миддлтон места своего детства на Багамских островах

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в конечный пункт своего карибского турне – на Багамские острова. Для принца это не просто точка на карте. Здесь проводили своего рода “медовый месяц” его родители – принц Чарльз и принцесса Диана. Причем, Диана уже была беременна Уильямом. А в 90-е годы он отдыхал на Багамах с матерью и младшим братом Гарри. Но теперь он прибыл сюда как представитель королевы Великобритании, и это уже совсем другая история.

В международном аэропорту Нассау супругов встретили официальные лица и военнослужащие, а также восьмилетняя местная жительница Анайя Мосс, которая вручила паре букет цветов. Затем они встретились с премьер-министром страны Филипом Дэвисом, который признался, что их визит на остров “давно назрел”.

Напомним, что поездка герцога и герцогини Кембриджских по странам Карибского бассейна, которые формально возглавляет британская королева, проходит на фоне требований независимости. В Белизе, с которого началось их семидневное путешествие, из-за протестных акций противников монархии пришлось срочно менять программу визита. На Ямайке премьер-министр страны Эндрю Холлнесс объявил о намерении сменить форму правления на республику прямо на встрече с внуком королевы Елизаветы II.

Мы движемся вперед и намерены в кратчайшие сроки реализовать наши цели в качестве независимой, развитой и процветающей страны, – приводят его слова местные СМИ.

А ведь все должно было быть наоборот. В королевской семье надеялись, что Уильям и его красавица-жена сумеют очаровать ямайцев, как когда-то его бабушка, которая убедила независимую Ямайку остаться в Содружестве наций, входивших в Британскую империю. Но визит герцогов Кембриджских только подхлестнул протестные настроения. Местные газеты печатали снимки, на которых королевская пара общается с местным населением через металлическую ограду, пожимая просунутые к ним детские ручки. Активисты требовали добиться от Великобритании компенсаций за рабство и ускорить превращение Ямайки в республику. Британские эксперты полагают, что всему виной недостаток опыта у организаторов – это первый зарубежный визит Кейт и Уильяма с начала пандемии коронавируса. Сами же они изо всех сил пытались продемонстрировать свое уважение к ямайцам.

Так внук королевы в своей речи на параде в Кингстоне цитировал уроженца этого города Боба Марли: “Ты не узнаешь, как ты силен, пока у тебя не останется другого выбора, кроме как быть сильным”.

А его супруга на прощание с Ямайкой украсила зеленое платье от лондонского модельера Эмилии Уикстед брошью в виде колибри, подаренной королеве Елизавете II во время ее визита в эту страну в 2002 году. Перед отъездом в конечный пункт назначения герцог и герцогиня Кембриджские написали в соцсетях:

Какое потрясающее путешествие! Спасибо Белизу и Ямайке. Следующая остановка — Багамы.

Багамские острова, где обожала бывать мать Уильяма принцесса Диана, также стремятся к независимости. Накануне прибытия пары Национальный комитет по репарациям призвал Великобританию выплатить миллионы фунтов стерлингов в качестве компенсации за роль британской монархии в рабстве. Но премьер-министр не стал поднимать тему независимости, и завел разговор об изменении климата. Уильям, как будущий король, пообещал “сделать все возможное”, чтобы поддержать усилия местных властей по восстановлению коралловых рифов Багамских островов. Его жена была одета в бирюзовое платье, гармонирующее с флагом страны, также от Эмилии Уикстед, отличительной деталью которого стало необычное декольте, и того же оттенка серьги-подвески Sezane Taylor с бирюзой.

На Багамах супруги проведут чуть больше суток и уже завтра, 26 марта, герцог и герцогиня Кембриджские вернутся домой.