«Невероятно смелая, но никогда не безрассудная»

Российская журналистка Оксана Баулина погибла в Киеве под ракетным обстрелом.

О гибели Оксаны сказала редакция The Insider*, по заданию которой Баулина была в командировке. Оксана ранее работала в Фонде борьбы с коррупцией** (ФБК**), стояла у истоков создания его главных проектов на YouTube, в общественной организации «Открытая Россия»*** и сотрудничала с «Медиазоной»****. Журналистка поехала в Украину в первые недели «военной спецоперации» и успела подготовить репортажи из Львова и Киева.

«Новая» рассказывает о работе Оксаны Баулиной и о том, что говорят о ней друзья и коллеги.

Оксана Баулина. Фото: соцсети

Журналистскую деятельность Оксана Баулина начинала в глянцевых журналах, сама она говорила, что проработала там около 13 лет. На посту шеф-редактора журнала Glamour Оксана рассказывала о феминизме, правах женщин, самореализации.

Затем наступил резкий поворот — девушка ушла из глянца и перешла работать в политическую журналистику. Сначала в «Открытой России» была выпускающим редактором, а после этого в январе 2017 года присоединилась к команде Навального в качестве видеопродюсера.

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов говорит, что Оксана их поддерживала еще задолго до того, как стала частью команды: «Она человек, который был с нами буквального с самого начала, она очень много лет нас поддерживала». Например, Баулина участвовала в предвыборной кампании Навального еще тогда, когда он баллотировался на пост мэра Москвы в 2013 году. Коллеги Оксаны из ФБК говорят, что она стояла у истоков их крупнейших YouTube-проектов: Навальный Live, программы «Кактус», больших антикоррупционных расследований вроде «Он вам не Димон» о Дмитрии Медведеве.

«Она к нам присоединилась, когда мы только начали осваивать YouTube как площадку, она сама создавала Навальный Live — наш крупнейший ресурс. Она была человеком с большим журналистским опытом, с большой самоотдачей, с огромной преданностью к делу. У нее отлично получалась; все, что она запускала, работает до сих пор. Она умела все и была заинтересована во всем. Ей было важно, чтобы работа была выполнена идеально. Раз проекты работают по сей день, значит, она все делала правильно», — говорит Шаведдинов.

Оксана ушла из ФБК в 2020 году, а после того как российский суд признал фонд экстремистской организацией и даже бывшим его сотрудникам стала грозить уголовная ответственность, Баулина была вынуждена уехать из РФ в Польшу.

После ухода из команды Навального Оксана Баулина начала сотрудничать с «Радио Свобода»***** и «Медиазоной». Три месяца назад журналистка стала работать в независимом СМИ The Insider, где до начала «военной спецоперации» у нее выходили тексты о музыкантах, выступавших против тогда еще только возможных военных действий в Украине, о насилии, эмиграции и будущем России. В Украину Баулина отправилась в начале марта по редакционному заданию. Она успела написать несколько репортажей.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов****** выложил голосовые сообщения от Оксаны, которые она прислала за день до гибели. В них девушка рассказывала про квартиру в центре Киева, на углу Площади Независимости, где она жила, про то, что у нее нет горячей воды и что она еле успела раздобыть еду перед началом комендантского часа.

«В воскресенье и вчера ночью активно работала украинская ПВО, это слышится как раскаты грома в ясном небе. Они сшибают ракеты над Киевом, но не все успевают сбить: в воскресенье днем долетела ракета, и обломки ее упали во дворе жилого дома, там повыбивало стекла, воронка была огромная. А ночью, ты знаешь, торговый центр (Минобороны РФ сообщало об уничтожении этого объекта, называя его складом ракетных боеприпасов для установок залпового огня. — Ред.) разбомбили в Подольском районе», — говорила Оксана в своем голосовом сообщении.

22 марта журналистка поехала в Подольский район Киева, чтобы снять последствия ракетных обстрелов, где и попала под очередной обстрел. Вместе с Оксаной погиб еще один человек, а двое сопровождавших ее людей были ранены.

Коллеги и друзья об Оксане Баулиной:

«Несмотря на то что она не работала последние годы в нашей команде, она всегда была рядом, писала сообщения со словами поддержки, давала советы, она постоянно была с нами, даже физически не находясь в нашем офисе, она была важным человеком. Огромная потеря, для многих из нас — личная, потому что она была не только коллегой, но и другом. Это шок для всех, это потеря еще и для всего журналистского сообщества», — говорит Руслан Шаведдинов.

«Последний раз мы встретились на фуд-корте около ее дома. Я улетала из Польши, а она на следующее утро ехала во Львов. У нее был бронежилет, она собиралась покупать огромный рюкзак, чтобы везти с собой лекарства, которые кто-то попросил. У Оксаны горели глаза. Ей очень хотелось работать. Варшава в те дни была переполнена беженцами. Женщины с детьми, с кошками — заплаканные, несчастные. Оксана была в ужасе. Ей очень нужно было поехать в Украину и все увидеть своими глазами, чтобы донести информацию о происходящем до максимального количества людей. Оксана была очень категоричным, принципиальным, но при этом эмпатичным и очень страстным человеком. У нее хватало сил переживать за работу, за Россию, за друзей, за семью, за всех нас. И она люто ненавидела режим», — вспоминает об Оксане ее подруга и глава предвыборного штаба оппозиционера Андрея Пивоварова Татьяна Усманова.

«Оксана Баулина — отважная и честная, прекрасный журналист. Она несколько лет работала в ФБК, была неизменной нашей сторонницей и всегда помогала. Я не знаю, как говорить о ее смерти, и представить себе это не могу», — пишет пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Она была прекрасным, умным, очень острым в мышлении человеком. Общение с ней доставляло огромное удовольствие. Не могу поверить в то, что она погибла. Сознание не вмещает того, что ракетный обстрел <…> уносит жизни дорогих сердцу людей…» — говорит коллега Оксаны Баулиной Александр Морозов.

«А теперь [погиб] тот, кого я знаю уже 16 лет, с кем работал в нескольких независимых агентствах. Оксана Баулина — российская журналистка с феноменальным чувством нравственности, погибла сегодня в результате обстрела <…> во время журналистской миссии в Киеве. Я еще не обработал это. Оксана бросила успешную карьеру в глянцевых изданиях, чтобы стать оппозиционной активисткой, правозащитницей, а затем и репортером. Несколько раз ее арестовывали, а ее организация была объявлена «экстремистской». Такой я буду помнить Оксану. Всегда впереди любого пикета, чрезвычайно находчивая, невероятно смелая, но никогда не безрассудная или безответственная, всегда направляющая свою сверхчеловеческую энергию на самые праведные дела. И жизнь она отдала за это не задумываясь», — пишет ее друг и коллега, журналист-расследователь Алексей Ковалев.

Оксане Баулиной было 42 года.

Фариза Дударова, корреспондентка

* Минюст внес издание в реестр СМИ-«иноагентов».** Мосгорсуд признал ФБК экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ. Также фонд признан властями «иноагентом».*** Признана властями РФ нежелательной организацией.**** Минюст внес ресурс в реестр СМИ-«иноагентов».***** Минюст внес организацию в реестр СМИ-«иноагентов».****** Петр Верзилов тоже включен Минюстом в реестр иноагентов.

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