Предпринимателям Москвы помогут найти зарубежных партнеров

Поиск покупателей для продукции московских предпринимателей проходит в 37 странах. В пределах одного региона можно выбрать три самых приоритетных направления, сообщил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

“Например, найти байеров можно и в таких крупных странах, как Индия, Китай или Аргентина, и в государствах поменьше — Тунисе, Венесуэле”, – пояснил он.

Предприниматели могут выбрать интересующий регион и отправить заявку. Затем им нужно пройти экспертную комиссию. В результате они получат семь контрактов от заинтересованных покупателей.

Получить помощь могут индивидуальные предприниматели и ООО, зарегистрированные в Москве не менее полугода, не имеющие задолженностей и не находящиеся в стадии банкротства, реорганизации и ликвидации.

Отправить заявку на поиск партнеров можно на сайте Московского экспортного центра.

Правительство столицы продолжает реализацию запланированных проектов и работает над решением проблем логистики предприятий, сообщил ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Помимо прочего, город ведет работу с крупнейшими подрядчиками для оперативного замещения выпадающих звеньев логистических цепочек, отметил он.