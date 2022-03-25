Володин пригрозил Байдену Гаагским трибуналом

Спикер напомнил, что в 2017 году конгресс США принял закон об ассигнованиях Пентагону, запрещающий финансирование деятельности экстремистского формирования “Азов” (запрещено в РФ), и назвал батальон неонацистской организацией.

Но вопреки этому решению президент Байден в марте 2022 года подписал пакет военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, а общий объем поддержки – более двух миллиардов, отметил Володин.

“Вооружение, направляемое Киеву сегодня, попадает к неонацистским батальонам, включая “Азов”. Это основание для импичмента Байдену. Он нарушил закон”, – считает политик.

Спикер Госдумы призвал конгресс США призвать главу Белого дома к ответу. Вина за кровь мирных граждан, пролитую боевиками “Азова”, ложится и на Байдена, уверен Володин.

“А это вопрос Гаагского трибунала”, – написал председатель ГД в своем телеграм-канале.