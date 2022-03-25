 

Уехала стричь собак в США и не подарила ему детей: как живет таинственная жена Леонтьева

25.03.2022, 17:50, Разное
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Валерий Леонтьев остается одним из самых известных российских артистов уже не одно десятилетие. Удивительно, но даже при такой популярности и большом количестве поклонниц его личная жизнь никогда не была на виду. Некоторые до сих пор не подозревают, что у эстрадного Казановы есть жена, хотя они вместе уже полвека.

Валерий Леонтьев и Людмила Исакович познакомились еще в то время, когда он мог только мечтать о большой сцене, а она была простой молоденькой девушкой, любившей музыку. Примечательно, что все закрутилось не с первой встречи, состоявшейся в Воркуте в 1970 году, а после мимолетного столкновения два года спустя. Приехав в аэропорт Сыктывкара, Исакович заметила среди толпы пассажиров странного паренька с розовым тазиком. Кто бы мог подумать, что он окажется не только ее старым знакомым, но и будущим мужем?

Встретившись во второй раз, Леонтьев и Исакович практически не расставались. Молодые люди быстро нашли точки соприкосновения и легко сработались – Людмила пригласила Валерия петь в своем коллективе “Эхо”. Сначала сотрудничество переросло в крепкую дружбу, а затем и в романтические отношения. Все началось с ночи, проведенной вместе на нетрезвую голову, и не закончилось даже тогда, когда у возлюбленных началась совсем разная жизнь.

Только спустя 26 лет отношений, в 1998 году, Валерий и Людмила официально вступили в брак. На тот момент артист уже был настоящей звездой, а его жена перебралась в США и оставила музыку, чтобы стричь собак. Сейчас супруги не стесняются признавать, что в их отношениях давно нет страсти, а брак скорее похож на крепкую дружбу. Однако Леонтьева, как и его жену, это не смущает. Несмотря на многочисленные слухи о расставании, они до сих пор женаты.

О своей жене Валерий Леонтьев говорит редко, но всегда с особым трепетом. Исполнитель называет 69-летнюю избранницу Люсей и отмечает, что она понимает и поддерживает его как никто другой. За годы брака Исакович не подарила Леонтьеву наследников, а теперь вкладывает всю любовь в домашних любимцев и свое детище – собственный салон для собак. Зачастую супруги живут в разных странах и встречаются только когда в плотном графике артиста находится время для поездки в Штаты.



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