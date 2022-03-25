 

Москва помогает бизнесу наладить логистику в условиях санкций

25.03.2022, 17:50, Разное
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Советник АНО “Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности “Моспром” Борис Игошин сравнил текущую ситуацию с 2020 годом. В начале пандемии тоже закрывались границы и нарушались кооперационные цепочки, объяснил он.

Эксперт отметил, что Москва уже запустила линию поддержки, налажена регулярная обратная связь с отдельными отраслями.

“Запущен сервис подбора альтернативных поставщиков — это касается импортозамещения, в том числе, комплектующих и материалов, а также новых сервисов вместо покинувших рынок”, – добавил Егошин.

Также Москва заключает офсетные контракты по всем направлениям. По условиям договоренностей поставщики размещают производство на территории столицы.

На сегодняшний день Москва заключила уже пять офсетных контрактов. Размер инвестиций в рамках договоренностей составляет почти 13 миллиардов рублей, объем закупки – более 72 миллиардов.

Поставки произведенных в рамках контрактов лекарств, медицинских изделий и продуктов питания уже начались. В дальнейшем Москва намерена заключить офсетные соглашения в машиностроении, ИТ-оборудования и других.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин представил первоочередные меры по обеспечению стабильности экономики и поддержке граждан. Речь идет о продлении сроков уплаты налогов, финансировании антикризисных мероприятий, срочных закупках для государственных нужд и других решениях.



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