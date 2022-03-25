Мединский назвал призывы Киева к Западу «геббельсовщиной»

Призывы украинских официальных лиц к Западу поставлять Киеву больше оружия, «чтобы убивать русских», и заявления, что РФ «не имеет права на существование», «попахивают геббельсовщиной», сообщил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.

«Я с большим сожалением вынужден комментировать высказывания и обширные многочисленные интервью членов украинской делегации, поскольку мы договорились с самого начала, что не раскрываем ход переговоров, их течение. Однако в СМИ звучит много высказываний, так или иначе связанных с переговорным процессом. Конечно, эти выступления – прямое обращение к Западу: «Дайте нам больше оружия, больше крылатых ракет, современное ПВО, оружие, чтобы убивать русских, РФ – это государство, которое не имеет права на существование в современном мире, РФ – это варварская страна». Это настолько попахивает «геббельсовщиной», что мне, честно говоря, не хотелось бы это комментировать», – приводит его слова ТАСС.

Мединский подчеркнул, что у него нет ни оправдания, ни понимания подобного рода высказываниям в адрес нашей страны и нашего народа.

Ранее Мединский заявил, что российская и украинская стороны в ходе переговоров максимально сблизили свои позиции.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны Запада продолжат поставлять Украине оружие. Германия предоставит Киеву противотанковые ракеты и средства противовоздушной обороны.

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