В ВСУ призвали не верить в «заканчивающиеся» у ВС РФ ракеты

Заявления о заканчивающихся ракетах у ВС РФ не соответствуют действительности, сообщил замначальника штаба командования сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

«Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты – по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам», – приводит слова Грузевича «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны».

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что группировка войск Вооруженных сил РФ продвинулась ночью еще на четыре километра и взяла под контроль населенные пункты Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое.

Ранее Конашенков отмечал, что вооруженные силы РФ поразили крылатыми ракетами «Калибр» под Киевом одну из крупнейших нефтебаз, снабжавших украинские войска.

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