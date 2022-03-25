Аманда Сейфрид, Кейт Бекинсейл и звезды сериала “Дневники вампира” на вечеринке в Лос-Анджелесе

Еще больше новостей в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен

__________________________________

В столице американской киноиндустрии, в калифорнийском Лос-Анджелесе вчера прошла совместная вечеринка Vanity Fair и Lancôme. Звездные гости собрались в местном итальянском ресторане Mother Wolf, чтобы поговорить о будущем Голливуда.

Вечеринку посетили как известные на весь мир американские актеры, так и представители молодого поколения – звезды популярных сериалов и телешоу. Среди тех, кто блистал на дорожке перед фоторепортерами, были Аманда Сейфрид, Кейт Бекинсейл, Дженна Дьюэнн с женихом Стивом Кази, звезда сериала “Теория большого взрыва” Майем Биалик, британская актриса Натали Эммануэль, которую прославила роль помощницы Дейенерис Таргариен Миссандеи в телесериале “Игра престолов”, а также звезды шоу “Дневники вампира” Клэр Холт и Даниэль Кэмпбелл (она снялась в спин-оффе сериала “Древние”), португальская модель Сара Сампайо и многие другие.

Модные критики обратили внимание на некоторые образы этого вечера. Так, неоднозначным показался выбор 48-летней Кейт Бекинсейл, которая надела необычный комбинезон из кутюрной коллекции Georges Chakra с большими рюшами и драпированным шлейфом. А сложного кроя черное платье Дженны Дьюэнн с прозрачной вставкой и смелым разрезом критики оценили как ультрасексуальное.

Стив Кази и Дженна Дьюэнн Кейт Бекинсейл Аманда Сейфрид Майем Биалик Сара Сампайо Натали Эммануэль Клэр Холт Даниэль Кэмпбелл