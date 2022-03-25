 

Ромео Бекхэм и его девушка впервые появились вместе в рекламной кампании: бекстейдж со съемок

25.03.2022, 17:00, Разное
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В конце прошлого года стало известно, что второй сын Дэвида и Виктории Бекхэм – самый богатый в семье, не считая звездных родителей. Ромео подписал долгосрочный договор о сотрудничестве со спортивным брендом PUMA, а позднее предстал в рекламе марки. Теперь – для нового кампейна, снятого фотографом Эдди Реем, – Ромео позирует не один, а со своей девушкой, моделью и блогером Миа Реган. Влюбленная пара представила совместную коллекцию PUMA и парижского бренда AMI. 

Ромео Бекхэм и Миа РеганРомео Бекхэм, Миа Реган, Александр Маттиусси

Что мне больше всего в них нравится, так это их энергия и индивидуальный стиль. Плюс, они явно влюблены. Ромео и Миа очень хорошо воплощают дух коллекции, 

– говорит дизайнер AMI Александр Маттиусси.  Источником вдохновения для коллекции и кампании с участием Бекхэма и Реган стала концепция счастья, которая, по словам брендов, “начинается с людей, окружающих вас”. В коллекции представлены такие классические кроссовки PUMA Slipstream Mid, и недавняя новинка Suede Mayu. В капсулу также вошли футболки, поло, куртки, худи, шорты, свитшоты, спортивные брюки и топы, а также аксессуары – панамы, кепки и сумки через плечо.

Ромео Бекхэм, Александр Маттиусси

Напомним, что впервые Ромео и Миа вышли в свет как пара минувшим летом, они посетили Уимблдонский теннисный турнир. Об их романе стало известно в начале 2019 года, когда Реган была замечена на семейном ужине Бекхэмов. После этого молодой человек начал публиковать снимки девушкой с завидной периодичностью – например, на 18-летие посвятил ей очень нежный пост с архивными фото. 



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