 

Параллельный импорт: что это такое, и как он поможет экономике России

25.03.2022, 16:25, Разное
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Эксперт считает, что правительству стоит рассмотреть возможность параллельного импорта. Подразумеваются такие условия, чтобы поставщики смогли ввозить товары в нашу страну без разрешения правообладателя.

При этом экономист подчеркнул, что речь идет не о контрафакте, а о
товарах, закупленных в “третьих странах”, сообщает ОСН. В пример Егор Клопенко привел страны Евразийского
экономического содружества.

Он провел аналогию нынешней экономической ситуации с 2014 годом, когда такие сыры как моцарелла или камамбер “вдруг стали “производиться” в Минске и окрестностях”. Кроме того, эксперт отметил, что существенная доля
продукции так называемых “европейских брендов” производится в Китае.

Таким образом, с помощью параллельного импорта, без потери качества, за счет общей
границы, россияне могут получать те же товары, что и раньше. По мнению Егора Клопенко, такой вариант является хорошим выходом из положения.

Напомним, после начала спецоперации на Украине США и страны Евросоюза одна за другой начали вводить санкции против России.
Ранее был озвучен предварительный список претендентов на национализацию.



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