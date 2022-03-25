Ксеноботы, метавселенные и искусственные мышцы: какие технологии изменят мир навсегда

Роботы, порождающие потомство

Самой удивительной разработкой автор канала “Цифровое настоящее и будущее” назвал ксеноботов – роботов, способных порождать потомство. Их создают посредством объединения различных биологических тканей.

Агрессивную ткань формируют ручным способом. Для движения клеток сократительная ткань наслаивается на организм путем внедрения клеток-предшественников сердца лягушки.

В результате ученые получили трехмерную живую репрезентацию модели. В течение нескольких дней и даже недель она может самостоятельно передвигаться в воде, при этом дополнительных питательных веществ ей ну требуется.

Исследование позволяет лучше понять жизнь как явление. Сейчас эта технология находится на этапе запуска. До выхода на пик завышенных ожиданий пройдет не менее 10 лет.

Связь нового поколения

Стандарт связи 5G пока только распространяется в России. Но в Военном инновационном технополисе “ЭРА” уже активно обсуждают следующее поколение – 6G.

Для понимания скорости можно привести пример с загрузкой фильма в разрешении 4096х2160 (4К). В сети 5G процесс займет около двух минут. В 6G – секунда.

Для проведения испытаний с терагерцовым спектром Китай в ноябре 2020 года вывел на орбиту экспериментальный спутник 6G. В Южной Корее компания Samsung планирует начать развертку сетей 6G к 2028 году.

В Соединенных Штатах основные операторы AT&T, Verizon и T-Mobile вместе с Atis возглавили отраслевую инициативу Next G Alliance. Это позволит продолжить исследования 6G по всей Северной Америке.

Разработки связи нового поколения ведутся и в России. Этим занимаются в научно-исследовательском институте радио и Сколковском институте науки и технологий.

Искусственные мышцы

Молодые ученые Технополиса отмечают, что искусственные мышцы можно использовать в медицине в качестве составной части бионических конечностей, а также как самостоятельный имплантат в области робототехники при производстве манипуляторов высокой точности. Выведение искусственных мышц – прорыв в решении проблемы создания материалов, близким по химическому составу к мышечному волокну человека или животного.

Разработано уже несколько видов искусственных мышц, но внедрение их в практику зависит от стоимости материалов, ограниченности использования и других трудностей. Так, гидравлическая мышца состоит из первого соединителя с закрытым концом, эластичной резиновой трубки, сплетенных нитей высокопрочного волокна, которые обвиваются вокруг трубки.

Кроме того, в составе есть соединитель с закрытым концом – в данную трубку через него поступает вода. Также имеются два зажима кольцеобразной формы, расположенные в средней мышечной части, два крепежных элемента конусообразной формы, которые обращаются внутрь мышцы.

Метавселенные

В центре внимания участников конференции в Военном инновационном технополисе “ЭРА” была и тема метавселенных. Предпосылкой к их появлению можно считать большой интерес людей к криптовалютам и системам виртуальной реальности.

У метавселенной есть схожие черты с социальными сетями. К примеру, профиль в соцсети это аналог аватара в метавселенной. Но главным отличием метавселенной от соцсети является экономика. В социальных сетях можно совершить покупку только реальными деньгами, а в метавселенных для этого будут использоваться NFT токены – например, известная криптовалюта Ethereum.

Сегодня над созданием метавселенных и их инфраструктуры работают сотни компаний по всему миру. Энтузиасты принимают активное участие в разработках: тестируют метавселенные, предлагают свои идеи, создают пользовательский контент.

Ближе всего к созданию метавселенной продвинулась компания Meta (признана в России экстремистской организацией). На ее платформе Horizon Worlds могут собираться до 20 человек. У них есть возможность отправиться путешествовать по виртуальным мирам, провести деловую или дружескую встречу, создать цифровой контент. Экономика в проекте пока отсутствует.

Первая полноценная метавселенная появится в ближайшие 5-10 лет, полагают в Meta. Это может привести к созданию рынков с потенциальным оборотом минимум два триллиона долларов и появлению новых профессий.

“Превратятся в таком случае метавселенные в пузырь или компании найдут общее решение? Узнаем через несколько лет”, – отмечает автор канала “Цифровое настоящее и будущее”.

ИИ в помощь программистам

По мнению экспертов, новыми трендами в развитии технологий искусственного интеллекта в 2022 году станут распознавание речи, ИИ в информационной безопасности, автопилотирование, создание произведений искусства с помощью ИИ-технологий. Также стоит отметить, что в разработке программного обеспечения все больше применяется low и zero – code.

В настоящее время наблюдается общемировой дефицит квалифицированных разработчиков. Вероятно, эту проблему сможет решить искусственный интеллект, способный переводить действия пользователя в программный код.

В ближайшем будущем технологии распознавания естественного языка и моделирование могут дать возможность использовать лишь голосовые команды или взаимодействие с интерфейсом для написания сервисов и программ. Для этого высокая квалификация будет не нужна. Эксперты предсказывают появление инструментов, которые позволят избавить программиста от большого количества рутинной работы.

Так, в августе прошлого года компания OpenAI презентовала улучшенную версию нейросети Codex. Технология переводит английские фразы в программный код. Пользователь может писать о своих потребностях системе искусственного интеллекта, которая обучена на наборе данных, хранящемся в общедоступных репозитариях. Система переводит запросы в программный код.

“Возникает резонный вопрос: А так ли будет нужен программист компаниям, если роботы становятся всё умнее и, кажется, вот-вот смогут заменить «живых» разработчиков?” – замечает автор канала.

Такие инструменты далеки от совершенства, но прогресс по ним уже очевиден. При грамотном использовании подобные системы помогают ускорить процесс написания кода.

Не исключено, что в 2022 году искусственный интеллект будут активно интегрировать в процесс разработки. При этом такие продукты вряд ли смогут заменить программистов: ИИ будет лишь инструментом в руках разработчика, считают в Технополисе.